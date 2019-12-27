Yerli otomobil ne zaman çıkacak? Yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak? Şeklindeki sorular vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşecek olan tören ile Türkiye'nin ilk yerli otomobili tanıtılacak. Peki, yerli otomobil fiyatı ne kadar olacak?

YERLİ OTOMOBİL NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yerli otomobilin tanıtımı 27 Aralık Cuma günü yapılacak. TOGG’un internet sitesinde bu tarihi işaret eden bir sayaç bulunuyor. Tanıtımın yapılacağı yer ise Gebze’deki Bilişim Vadisi.

27 Aralık tarihini Cumhurbaşkanı Erdoğan "Türkiye’nin Otomobili sorusuna gelince, (ön gösterimi) 27 Aralık Cuma günü Gebze’de düşünüyoruz. Hayırlısı bakalım." sözleriyle duyurmuştu.



YERLİ OTOMOBİL FİYATI NE KADAR OLACAK?

Yerli otomobilin fiyatı henüz belli olmadı. Üretim tarihinin belirlenmesinin ardından fiyat ile ilgili detaylar da ortaya çıkacaktır.

YERLİ OTOMOBİLİN İSMİ NE OLACAK?

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) pazartesi gününden bu yana her gün 14.30'da twitter hesabından yaptığı paylaşımlardan dört anahtar kelime çıktı. 1453, Fatih, İstanbul, Lale. İsim tartışmaları da bu yöne evrildi. Öte yandan Ottoman ismi de öneriler arasında yer aldı.

Bugüjn yapılacak tanıtımda isim açıklanıp açıklanmayacağı bilinmiyor.