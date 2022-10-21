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Yerli otomobil TOGG satış tarihi belli mi? TOGG fiyat listesi:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TOGG hakkında yaptığı açıklamalardan sonra arama motorlarında TOGG fiyatları ve ne zaman çıkacağına dair sorular araştırılır oldu. İşte konuyla ilgili belli olan detaylar...

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  • Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG fiyatı ne kadar olacak?

    TOGG ile ilgili yapılan resmi açıklamalarda genel olarak, "Türk vatandaşının ulaşabileceği bir araç düşünüyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. İşte TOGG fiyatı ve çıkış tarihi hakkında merak edilen soruların yanıtları...
  • Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG fiyatı ne kadar olacak?

    TOGG NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

    Yapılan açıklamalara göre TOGG satışı 2023'ün mart ayında başlayacak.
  • Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG fiyatı ne kadar olacak?

    TOGG FİYATI NE?

    Anadolu Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan TOGG fiyatı hakkında yaptığı açıklamada, "TOGG, yüzde 10 ÖTV diliminde kesin kalıyor. Biz fizibilite yaparken ÖTV'yi yüzde 7 hesaplamıştık. Üç puanlık bir fazlalık var ÖTV’de. ÖTV dilimine göre hesaplama yapıldığında TOGG'un C-segment SUV modelinin 900 bin TL civarında olacağı öngörülüyor. " ifadelerini kullandı.
  • Yerli otomobil TOGG ne zaman satışa çıkacak? TOGG fiyatı ne kadar olacak?

    CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA!

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız Togg otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerindendir."

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