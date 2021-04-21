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Yerli oyun girişimi Ace Games, 7 milyon dolar yatırım aldı

7 ay önce İstanbul merkezli olarak kurulan oyun girişimi Ace Games, global ölçekte başarılı olacak mobil oyunlar geliştirmek hedefiyle 7 milyon dolar yatırım aldı.

Yerli oyun girişimi Ace Games 7 milyon dolar yatırım aldı - Haberler
HABERTURK.COM

Yerli oyun şirketi Ace Games, Türkiye odaklı özel sermaye şirketi Actera liderliğinde, San Francisco merkezli risk sermayesi fonlarından NfX, mobil oyun sektörünün önde gelen bireysel yatırımcıları Kristian Segerstrale, Alexis Bonte ve ABD’deki Türk girişimci Kaan Günay’ın da katılımı ile 7 milyon dolar yatırım aldı.

iOS ve Android platformları için geliştirdiği "Mix and Drink", "Prison Life!" oyunlarıyla bilinen Ace Games, 2020 yılının eylül ayında İstanbul'da kuruldu.

Geçmişi henüz 7 aylık olan Ace Games'in kurucu ortağı ve CEO’su Hakan Baş, yatırımı turu hakkında şunları söyledi:

“Yatırım almak bir araç, asıl amaç başarı. Ace Games’de güçlü bir ekip kurduk, yatırım sonrası da ekibimizi güçlendirmeye devam edeceğiz. Aldığımız yatırımla ve ortaklarımızın da destekleriyle katma değerli işler yapacağımıza inanıyoruz. Yatırım ve oyun dünyasının öncü isimlerini Ace Games çatısı altında bir araya getirdiğimiz için çok mutluyuz.”

Actera’dan yatırıma ilişkin yapılan açıklamada ise “Ace Games’in başarısının hem ülkemiz ihracatına hem de istihdama fayda sağlayacağına inanıyoruz. Mobil oyun sektöründe Türkiye’nin çok daha iyi yerlere gelebilmesi için ülkemizin başarılı oyun şirketlerine yatırım yapmaya devam edeceğiz” denildi.

LYFT VE SUPERCELL'İN YATIRIMCILARI DA KATILDI

Dünyanın en başarılı oyun şirketleri arasında gösterilen Playtika’nın yanısıra Lyft, Trulia, Doordash ve Poshmark gibi şirketlerin yatırımcıları arasında bulunan NfX, Gigi Levy-Weiss önderliğinde yatırım turuna katıldı.

Bu tura ayrıca Playfish kurucu ortaklarından, Supercell’in tohum yatırımcısı ve Superevil Mega Corp CEO’su Kristian Segerstrale, dünyanın önde gelen oyun platformu Stillfront’un kurucu ortaklarından Alexis Bonte ve New York merkezli Firefly’ın kurucu ortağı ve CEO’su Kaan Günay katıldı.

Ortaklık sürecinde Ace Games’in danışmanlığını BASEAK Avukatlık Bürosu, Actera’nın danışmanlığını ise Core Finance, Verdi Avukatlık Ortaklığı ve PricewaterhouseCoopers üstlendi.

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