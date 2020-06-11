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Sağlık teknolojisi girişimi DigiME, ikinci yatırım turunu tamamladığını ve 15 milyon TL değerleme üzerinden 3.8 milyon liralık yatırım aldığını duyurdu.

3 boyutlu vücut analizleri yapan ve bu verileri yapay zeka destekli yazılımı ile destekleyen girişimin Tarvenn Ventures'tan 1.6 TL yatırım aldığı, yatırım turuna milli basketbolcu Sinan Güler, melek yatırımcılar İlter Terzioğlu, Yüksel Açık, Naser Alim, Tolunay Yıldız, Belkis Kuşçulu Özer, Keiretsu Forum Istanbul yatırımcılarından Figen Korun, Davut Kohen ve Mustafa Bağcı, two.zero Ventures ve GirisimTurk'ün katıldığı açıklandı.

DigiME'nin vücut yağ oranı, günlük kalori ihtiyacı, ideal ağırlık, kas oranı gibi verileri analiz ederek, bunların takibi için çözüm sunduğu belirtildi.

DigiME kurucusu Derya Kavarna, "Global vizyonla yola çıktık ve 9 ülkede hizmet verir hale geldik. İkinci yatırımla birlikte küresel alanda büyümeyi sürdürmek istiyoruz" dedi.