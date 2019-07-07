Yerlikaya'dan İBB açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına vekalet ettiği dönemde belediyenin kesinlikle borçlanmadığını ifade ederek, "İBB Meclisi mayıs ve haziran ayında iki defa toplanmıştır. Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır." dedi.

AA'nın haberine göre Yerlikaya, İBB Başkanlığına vekalet ettiği dönemle ilgili basın yayın organlarından çıkan haberler üzerine açıklama yaptı.

Bazı basın yayın kuruluşlarında şahsıyla ilgili yayınlanan haberleri yalan ve iftira olarak niteleyen Yerlikaya, "Şahsımı hedef alan yalan ve iftira haberler nedeniyle açıklama yapma zarureti hasıl olmuştur. Vekalet ettiğim dönemde İBB kesinlikle borçlanmadı. İBB Meclisi mayıs ve haziran ayında iki defa toplanmıştır. Meclis kararları incelendiğinde borçlanma kararı alınmadığı görülecektir. Belediyenin rutin işleyişi içinde düzenli olarak gerçekleştirilen ödeme ve harcamalar yapılmıştır. (Kredi borçları, personel giderleri, hak ediş ödemeleri vb.)" ifadelerini kullandı.

Gerekli hukuksal yollara başvuracağını dile getiren Yerlikaya şunları kaydetti:

"İBB hizmetlerinin sürdürülebilmesi için çeşitli istihdam modelleriyle ihtiyacı gerekli görülen personel alınmıştır. (Örnek: Her yıl 4 aylığına geçici olarak İBB Plajlarında istihdam edilen 883 adet cankurtaran, temizlik ve güvenlik personeli vb. gibi) İBB’nin bütün harcama ve işlemleri bundan önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl ve bundan sonra da Sayıştay tarafından düzenli olarak denetlenmektedir, denetlenecektir. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi bakımından açıklama zorunluluğu gerektiren, yalan, iftira ve isnatlar içeren haber ve yorumlarla ilgili olarak yargı mercileri nezdinde hukuksal yollara başvurulacaktır."