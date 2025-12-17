Habertürk
Habertürk
        Yerlikaya: Trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız

        Yerlikaya: Trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İzmir'in Seferhisar ilçesinde aşırı hız yapan bir otomobil sürücüsünün motosiklete çarptığı kazanın görüntülerini paylaşarak, "Buna 'Dur' diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2025 - 19:45 Güncelleme: 17.12.2025 - 19:45
        Yerlikaya: Trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız
        İçişleri Bakanı Yerlikaya, ‘Aşırı hız yapmasaydı bir canımızı daha kaybetmeyecektik’ başlığı ile sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, İzmir’in Seferhisar ilçesinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği trafik kazasının görüntülerine yer verdi. Bakan Yerlikaya, “İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir sürücü “50 km hız sınırı” olan yerde "Aşırı Hız" yaparak, motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. 2 vatandaşımız da yaralandı. Sürücü yakalandı ama yitirdiğimiz can geri gelmiyor. 2024 yılında 266 bin 854 ölümlü-yaralanmalı kazanın 107 bin 198'i ‘Hız’ kurallarına uymamaktan meydana geldi. 3 bin 657 vatandaşımız hayatını kaybetti. Buna ‘Dur’ diyerek trafik kültürünü hep birlikte oluşturmalıyız” ifadelerini kullandı.

        Bakan Yerlikaya, paylaşımda yeni trafik kanunu da değinerek, “Yeni trafik kanunu teklifimizin amacı; kazaları önlemek, can kaybını en aza indirmek, sürücülerin davranış biçimlerini olumlu yönde değiştirerek, trafik kültürü oluşturmak. Caydırıcılık, trafik kültürünün gelişmesini ve kökleşmesini sağlayan en temel yapı taşıdır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet; ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum” dedi.

        twitter

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

