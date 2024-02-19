Yerlikaya ve Bayraktar'dan Erzincan'daki madencilerin ailelerine geçmiş olsun ziyareti

Yerlikaya ve Bayraktar'dan Erzincan'daki madencilerin ailelerine geçmiş olsun ziyareti

Yerlikaya ve Bayraktar'dan Erzincan'daki madencilerin ailelerine geçmiş olsun ziyareti İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'daki maden sahasında meydana gelen toprak kaymasının ardından kaybolan işçilerin ailelerine geçmiş olsun ziyaretinde bulundu

Habertürk Giriş: 19.02.2024 - 23:06 Güncelleme: 19.02.2024 - 23:07 facebook

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