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        Haberler Spor 2026 Dünya Kupası Yeşil Burun Adaları, Uruguay'dan da puan aldı!

        Yeşil Burun Adaları, Uruguay'dan da puan aldı!

        2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları 2-2 berabere kaldı. Dünya Kupası'ndaki ilk puanını İspanya karşısında alan Yeşil Burun Adaları, turnuvadaki ilk gollerini ise Uruguay filelerine gönderdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 05:59 Güncelleme:
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        Yeşil Burun, Uruguay'dan da puan aldı!

        2026 FIFA Dünya Kupası H Grubu ikinci maçında Uruguay ile Yeşil Burun Adaları karşı karşıya geldi. ABD'nin Miami kentindeki Hard Rock Stadı'nda oynanan mücadeleyi Norveçli hakem Espen Eskas yönetti.

        Yeşil Burun Adaları, karşılıklı ataklarla başlayan mücadelenin 21. dakikasında Kevin Pina'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Bu gol, Dünya Kupası'na ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları'nın turnuvadaki ilk golü oldu.

        Ardından maça ağırlığını koyan Uruguay, 44. dakikada Araujo, 45+6'da Canobbio'nun peşpeşe golleriyle ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

        VARELA, MUSLERA'NIN HATASINI GOLE ÇEVİRDİ

        Maçın 61. dakikasında Muslera'nın büyük hatasını affetmeyen Varela, Yeşil Burun Adaları'nın 2. golünü kaydetti. Kalan bölümde başka gol olmayınca maç 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

        Bu sonuçla Uruguay ve Yeşil Burun Adaları, H Grubu'nda 2'şer puana yükseldi. Gruptaki son maçlarında Uruguay ile İspanya, Yeşil Burun Adaları ile Suudi Arabistan karşılaşacak.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

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