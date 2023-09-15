Yeşil Gül Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Yeşil Gül Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Yeşil Gül Fidanı Ne Zaman Dikilir, Nasıl Yetiştirilir? Yeşil Gül Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Yeşil gül fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Yeşil gül fidanı ne kadar sürede büyür? Yeşil gül, doğurganlığın ve iyimserliğin sembolüdür. Tarihi de 18. Yüzyıl Çin'ine kadar uzanmaktadır. Aslında doğadaki bir anomaliden kaynaklanan yeşil gül nadir bir gül çeşididir. Merak edenler için yeşil gül fidanı ne zaman dikilir, nasıl yetiştirilir? Yeşil gül fidanı ne kadar sürede büyür? Yeşil gül fidanı Türkiye'de yetişir mi? İşte yeşil gül fidanı hakkında merak edilenler…

Yeşil gül adını ilk defa duyanlara oldukça farklı gelen bir çeşittir. Diğer güllerden farklılığı çiçeklerinin pembe, kırmızı, sarı, beyaz değil, yeşil renkte oluşudur. Özgün bir tür olan yeşil güller herkesin bildiği ve beğendiği mavi güllerin aksine uygun koşullarda doğada kendiliğinden yetişebilmektedir. Öte yandan onu diğer güllerden farklı kılan genlerindeki bir hatadır aslında. Peki bu orijinal ve özün bir çiçek olan yeşil gül hakkında ne kadar bilgi sahibiyiz? Bu yazımızda yeşil gül fidanının nasıl yetiştirileceğinden bakımına kadar her şeyi sizler için araştırdık. İşte detaylar…

Yeşil Gül Bitkisi Tarihsel Özellikleri

Yeşil gül fidanı nadir bir tür olmasına rağmen doğada kendiliğinden yetişebilen bir türdür. 18. Yüzyıl Çin kaynaklarında ilk defa yeşil gül çiçeği tarihsel kaynaklarla belgelenmiştir. Ancak bu nadir yeşil güller imparatorun malı sayılıyor ve Yasak Şehir’de yetiştiriliyordu. Öte yandan 1856 yılına gelindiğinde İngiliz fidanlığındaki iki botanikçi Bembridge ve Harrison tarafında yetiştirilip halkın kullanımına sunuldu ve buradan da tüm dünyaya yayıldı. Yeşil gülün çiçekleri aslında genetik bir anomalidan kaynaklanmaktadır. Ve bu anomalilikteki ortak görüş bu bitkinin varlığının anahtarı olduğu yönündedir.

Yeşil Gül Fidanı Ne Zaman Dikilir?

Yeşil gül fidanı özgün ve yabancı olduğumuz bir gül çeşidi olmasına rağmen diğer güllerle benzer zamanlarda dikilebilir. Ekim ayı gül fidanlarının dikilebileceği bir aydır. Öte yandan kışın soğuk geçtiği yerlerde yeşil gül fidanı Mart ile Nisan ayları arası dönemde dikilebilmektedir.

Yeşil Gül Fidanı Nasıl Yetiştirilir?

Estetik değeri yüksek olan bitkiyi kendi bahçenizde nasıl yetiştirirsiniz? İşte adım adım yeşil gül fidanı yetiştirme rehberi:

Yeşil güller, iyi drenajlı, humusça zengin toprakları tercih eder. Toprağınızın pH seviyesinin 6.5 ile 7 arasında olmasını sağlayarak, güller için en uygun ortamı oluşturmuş olursunuz. Eğer toprak yapınız ideal değilse, organik kompost ve perlit ekleyerek toprak yapısını iyileştirebilirsiniz.

Yeşil güller tam güneşi tercih eder. Fidanınızı en az 6 saat doğrudan güneş alacak bir yere dikmelisiniz. Ayrıca, iyi hava sirkülasyonunu destekleyecek açık bir alanda olmasına özen gösterin.

Fidanınızı bir çukura yerleştirirken, kök topluluğunun üst kısmının toprak seviyesinden biraz yukarıda olduğundan emin olun. Fidanı dikerken çukurun içerisine kompost veya organik gübre ekleyerek toprağa besin katkısında bulunabilirsiniz. Fidan dikimi gerçekleştirildikten sonra mutlaka can suyu verin.

Yeşil gül Fidanı Dikim Aralığı

Yeşil gül fidanı dikim işleminde dikim aralığı birkaç sebepten dolayı önemlidir. Bunlardan ilki herhangi bir hastalık yayılımının önüne geçmektir. Diğeri ise fidanlar arasında uygun aralık köklerin yayılmasına ve aynı zamanda hava almasına yardımcı olur. Buradan hareketle fidanlar arasında en az 50 ila 60 cm mesafe bırakılması önerilmektedir.

Yeşil Gül Fidanı Kaç Günde Bir Sulanır?

Yeşil gül fidanında sulama hassas bir konudur. Toprak nemini korumalı, ancak suya doymamalıdır. Haftada bir kez derinlemesine sulama, köklerin derinlere inmesini teşvik eder.

Yeşil Gül Fidanı Ne Kadar Sürede Büyür?

Yeşil gül fidanı doğru yetiştirme yöntemleri uygulandığı takdirde sağlıklı ve bol çiçekler verir. Yeşil gül fidanının tam olarak olgunlaşması ve tam boyutuna ulaşması genellikle 2-3 yıl sürer.

Yeşil Gül Fidanı Ne Zaman Meyve Verir?

Yeşil gül fidanının meyveleri üzerindeki yeşil göz alıcı çiçeklerdir. Fidanın optimum koşullarda ideal olarak çiçek açması iki ila üç yıl sürebilir. Elbette bu süre doğru bakım yöntemlerinin uygulanmasından geçmektedir.

Yeşil Gül Fidanı Hangi Ay Dikilir?

Yeşil gül fidanı için kışların soğuk geçmediği yerlerde Ekim ayı idealdir. Bunun dışında Mart ile Nisan ayı arasında da yeşil gül fidanı dikimi gerçekleştirilebilir.

Yeşil Gül Fidanı Bakımı

Yeşil gül fidanı hassas ve narin bir tür olduğu için bakımı konusunda dikkatli olunmalıdır. Yeşil gül fidanı bakımı için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Sulama: Yeşil güllerin toprağı sürekli nemli tutulmalıdır. Ancak toprak suya doymamalıdır. Haftada bir kez derinlemesine sulama, köklerin sağlıklı büyümesine yardımcı olur. Sabah saatlerinde sulama yaparak, yaprakların gün içinde kurumasını sağlamalısınız.

Budama: İlkbaharda, kışın zarar görmüş veya hastalıklı dalları kesin. Budama, bitkinin enerjisinin daha sağlıklı sürgünlere yönlendirilmesine yardımcı olur.

Hastalık ve Zararlı Kontrolü: Yeşil güllerde de diğer gül türlerinde olduğu gibi yaprak biti, örümcek akarları ve bazı fungal hastalıklar görülebilir. Doğal böcek ilaçları veya fungisitlerle bu problemler kontrol altına alınabilir.

Gübreleme: Yeşil gül fidanı, aktif büyüme dönemlerinde, özellikle ilkbahar ve yaz başlangıcında dengeli bir gübreyle beslenmelidir. Organik gül gübreleri veya yavaş salınımlı gübreler idealdir.

Kış Bakımı: Sert kış şartlarına maruz kalıyorsanız, kök bölgesini korumak için fidanın etrafına yaprak veya samanla malç uygulaması yapabilirsiniz.

Yeşil Gül Fidanı Türkiye’de Yetişir mi?

Yeşil gül Türkiye’ye özgü endemik bir tür olan ve dünyada sadece Halfeti’de yetiştirilen karagül’ün yetiştiği yerlerde yetişebilmektedir. Hatta karagüle rakip olduğu bile söylenenler arasındadır. Türkiye’de ise sadece Halfeti bölgesinde yetiştirilen yeşil gül fidanı için bilimsel çalışmalar yapılması için gerekli hazırlıklar başlatılmıştır. Bu adımla yeşil gül fidanının genlerinin korunması için gerekli zemin hazırlanmıştır.

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