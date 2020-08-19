Kilin içerisinde birçok vitamin ve mineral bulunmaktadır. Kil; volkanik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan bir toprak parçasıdır; ancak en incesidir. Kilin birçok rengi ve özelliği bulunmaktadır. Rengini bulunduğu bölge belirliyor. Yüz maskesinde kullanılan killer; yeşil, beyaz, pembe ve sarıdır. Yeşil kil en çok kullanılan killer arasındadır. Yeşil kilin cilde birçok faydası bulunmaktadır.

Yeşil Kil Maskesinin Faydaları

Aşırı yağ içeren ciltlerde kirden ve yağdan arındırmada etkilidir.

Ciltte ölü tabakanın temizlenmesinde etkili faydası bulunur.

Ciltteki kan dolaşımını sağlar ve canlandırır.

Sağlıklı bir cilt oluşumuna etki eder.

Ciltte bulunan; gözenekleri tıkayan yağın yoğunluğunu azaltır.

Mineral içermesi nedeni ile cildi besler ve yaşlanma etkilerini azaltır.

Cildin temizliğini sağlayarak parlaklık kazandırır.

Cildi pürüzsüzleştirerek, yumuşatır.

Cildin onarılmasında faydalı olarak cildin tazelenmesini ve yenilenmesini sağlar.

Siyah nokta ve sivilcelerin iyileşmesinde ve temizlenmesinde etkilidir.

Düzenli uygulama sayesinde cildin dengesini korur ve kötü etkilere karşı direnç sağlar.

Cildi temizlemek için yeşil kille suyu karıştırarak yüzünüze uygulayın. 5 dakika sonra yıkayın.

Yağlı Ciltler İçin Yeşil Kil Maskesi

1 yemek kaşığı yeşil kil, 1 çay kaşığı kayısı çekirdeği yağı, 3 damla limon suyu ve 3 damla suyu karıştırın. Yüzünüze uygulayın ve 10 dakika sonra ılık suyla yıkayın. Gül suyu ile nemlendirin.