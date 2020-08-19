Kilin içerisinde birçok vitamin ve mineral bulunmaktadır. Kil; volkanik gelişmeler sonucunda ortaya çıkan bir toprak parçasıdır; ancak en incesidir. Kilin birçok rengi ve özelliği bulunmaktadır. Rengini bulunduğu bölge belirliyor. Yüz maskesinde kullanılan killer; yeşil, beyaz, pembe ve sarıdır. Yeşil kil en çok kullanılan killer arasındadır. Yeşil kilin cilde birçok faydası bulunmaktadır.
Yeşil Kil Maskesinin Faydaları
- Aşırı yağ içeren ciltlerde kirden ve yağdan arındırmada etkilidir.
- Ciltte ölü tabakanın temizlenmesinde etkili faydası bulunur.
- Ciltteki kan dolaşımını sağlar ve canlandırır.
- Sağlıklı bir cilt oluşumuna etki eder.
- Ciltte bulunan; gözenekleri tıkayan yağın yoğunluğunu azaltır.
- Mineral içermesi nedeni ile cildi besler ve yaşlanma etkilerini azaltır.
- Cildin temizliğini sağlayarak parlaklık kazandırır.
- Cildi pürüzsüzleştirerek, yumuşatır.
- Cildin onarılmasında faydalı olarak cildin tazelenmesini ve yenilenmesini sağlar.
- Siyah nokta ve sivilcelerin iyileşmesinde ve temizlenmesinde etkilidir.
- Düzenli uygulama sayesinde cildin dengesini korur ve kötü etkilere karşı direnç sağlar.
Cildi temizlemek için yeşil kille suyu karıştırarak yüzünüze uygulayın. 5 dakika sonra yıkayın.
Yağlı Ciltler İçin Yeşil Kil Maskesi
1 yemek kaşığı yeşil kil, 1 çay kaşığı kayısı çekirdeği yağı, 3 damla limon suyu ve 3 damla suyu karıştırın. Yüzünüze uygulayın ve 10 dakika sonra ılık suyla yıkayın. Gül suyu ile nemlendirin.
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