Yeşil kuyruklu yıldız, 50 bin yıl sonra ilk kez Dünya'ya yaklaşıyor

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Parlak yeşil bir kuyruklu yıldız, 50 bin yıl sonra ilk kez Dünya’ya yaklaşıyor ve iki yarım küre için de ayrı bir gösteri hazırlıyor.

NASA yetkilileri, buzla kaplı ziyaretçinin ilk olarak Mart 2022'de Jüpiter'in yörüngesindeyken tespit edildiğini söyledi.

Kuzey Yarımküre'dekiler kuyruklu yıldızı, Perşembe gününden itibaren dürbünle küçük bir yeşil parıltı olarak görülebilir.

Bilim insanları, gök cisminin 2 Şubat'ta Dünya'ya en yakın noktada olacağını kaydediyor.

NASA, ziyarete ilişkin açıklamasında, “Kuyruklu yıldızlar, tahmin edilemez olmaları ile meşhurdular. Ancak bu, aynı şekilde parlamayı sürdürürse, görülmesi kolay olacak" denildi.

NASA’ya göre doğru şartlarda, çıplak gözle dahi fark edilebilecek.

C/2022 E3 (ZTF) ismiyle belgelenen gök ismi, 2 Şubat’ta Dünya’ya 42 milyon kilometre uzaklıkta olacak.

Emekli bir lise fen bilgisi öğretmeni ve astrofotoğrafçı olan Dan Bartlett, California'daki Yosemite Ulusal Parkı yakınlarında bulunan kulübesinden kuyruklu yıldızı görüntülüyor.

Bartlett, BBC'ye, “Dürbünle veya değil, bir şey göreceksiniz. Arkadaşlarınızı bir araya getirin ve bir ömür boyu konuşacağınız bir gözlem yapın” dedi.

Planetary Society, Kuzey Yarımküre'deki teleskopsuz gözlemcilere, kuyruklu yıldızın, "gökyüzünde soluk, yeşilimsi bir leke" gibi görüneceği bilgisini veriyor.

Teleskopu olanlar ise kuyruklu yıldızın, kuyruğunu da görebilecek.

Kuyruklu yıldız Ocak ayı boyunca Kuzey Yarımküre'de izlenebilecek. Güney Yarımküre'dekiler için ise Şubat ayında görünür olacak.

Planetary Society’ye göre kuyruklu yıldız güneş çevresindeki dönüşünü 50 bin yılda tamamlıyor ve bu nedenle “ömürde bir kez şahit olunacak bir gözlem” deniliyor.