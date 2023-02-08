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Haberler Gündem Yeşil Pasaport Alma Şartları Nelerdir? Yeşil Pasaport Nedir, Kimlere Verilir? htka
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Yeşil Pasaport alma şartları nelerdir? Yeşil Pasaport nedir, kimlere verilir?

Bir diğer ismi hususi pasaport olan yeşil pasaport, devlet için çalışan ve bazı koşulları taşıyan kişilerin edinebileceği özel bir pasaport türüdür. Yeşil renge sahip olduğu için bu ismi alan pasaportun sağladığı bazı ayrıcalıklar bulunmaktadır. Yeşil pasaportu olanlar pasaport harcından muaf tutularak belirlenen ülkelerden bazılarına da vizesiz giriş sağlayabilirler.

Yeşil Pasaport Alma Şartları Nelerdir? Yeşil Pasaport Nedir, Kimlere Verilir? htka
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Gerekli koşulları taşıyan devlet çalışanlarının aileleri de yeşil pasaport sahibi olabilmektedirler. Ancak anayasal düzen karşıtı bazı suçlar işleyenlerin yeşil pasaportları iptal edilmektedir. Görevi kötüye kullanma, rüşvet alma gibi suçlar yeşil pasaportun iptal edileceği durumlara örnektir. Alındığı tarihten itibaren 5 yıl süre geçerliliği yeşil pasaportla ilgili merak edilen bazı soruları sizler için derledik.

Kimler Yeşil Pasaport Alabilir?

En genel tanımıyla belirttiğimiz gibi yeşil pasaportu devlet çalışanları ve çalışanların aileleri alabilmektedir. Peki daha detaylı şekilde yeşil pasaportu kimler alabilir sorusunu yanıtlayalım.

- Kadrolu ve sözleşmeli devlet memurları ve memurluktan emekli olanlar

- Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışanları ve TBMM'den emekli olanlar

- Belediye başkanları ve bu görevden emekli olanlar

- Devlet sporcusu statüsünde görev alan sporcular

- Halk Bankası ve Ziraat Bankası gibi önceden devlete bağlı olan kurumlar. Ancak bu kurumlar özelleşmeden önce göreve başlamış olmak gerekiyor.

- Özelleşmeden önce Türk Telekom'da çalışmaya başlayanlar

- Baroya bağlı avukatlar. Avukatların yeşil pasaport sahibi olabilmeleri için en az 15 yıl baroya bağlı olmaları zorunluluğu vardır.

- Devlet adına çalışan kişilerin aileleri

- Kamu çalışanları

Bahsettiğimiz görevlere mensup kişiler ve aileleri yeşil pasaportu kimler alabilir sorusunun cevabı... Ancak bu görevlerde olmak elbette yeşil pasaport almak için yeterli değil. Ayrıcalıkları ile avantaj sağlayan bu hususi pasaportu almak için bazı şartları da yerine getirmek gerekiyor. Bu nedenle yeşil pasaport şartları, başvuracak kişiler tarafından karşılanıyor olmalı.

Yeşil Pasaport Şartları Nelerdir? Yeşil Pasaport Almak İçin Kaç Yıl Çalışmak Lazım?

Merak edilen yeşil pasaport şartları en çok sene bazında çalışma koşullarıyla ilgili. Ancak yeşil pasaport almak için öncelik bu değil. Yeşil pasaport şartları başında görev yapılan kadro derecesi geliyor. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre, yeşil pasaport alabilmek için öncelikli şart devlet adına çalışan memurun birinci, ikinci ya da üçüncü derece devlet kadrolarından birinde görev yapıyor olması gerekiyor. Bununla birlikte yeşil pasaporta başvurmak isteyenler, yeşil pasaport almak için kaç yıl çalışmak lazım sorusuna cevap arıyorlar. Sıklıkla merak edilense 10 yıllık memur yeşil pasaport alabilir mi sorusu. Peki 10 yıllık memur yeşil pasaport alabilir mi? Başta da belirttiğimiz gibi yeşil pasaport almak için belirlenen kriter devlet çalışanının kadro derecesiyle ilgili. Eğer kadro derecesi ilk üç dereceden biri değilse yeşil pasaport alınamamakta.

Yeşil Pasaport İçin Gerekli Evraklar

Yeşil pasaport için gereken yeterlilikleri taşıyanlar, hususi pasaport için başvuru yapıp ayrıcalıklarından yararlanabilirler. Bu durumda yeşil pasaport için gerekli evraklar eksiksiz bir şekilde hazırlanmalıdır. Ayrıca yeşil pasaport için gerekli evraklar, çalışanlar ve emekliler için farklılık göstermektedir. Yeşil pasaport için gerekli evraklar şu şekilde belirtilmiştir;

- T.C. kimlik kartı ya da geçici kimlik belgesi

- Son 6 ayda çekilmiş 1 adet biyometrik fotoğraf

- Çalışanlar için devlet görevlisinin çalıştığı kurumundan alınacak hususi damgalı pasaport talep formu

- Emekliler için emekli olunan kurumdan derecesini bildiren belgenin temin edilmesi

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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