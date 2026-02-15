Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sağlık
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Genel Sağlık
        Kalp Sağlığı
        Beslenme
        Kanser
        Cinsel Sağlık
        Estetik Cerrahi
        Haberler Sağlık Yeşilay'dan tütün bağımlılığına karşı "Bırak Şimdi" kampanyası | Sağlık Haberleri

        Yeşilay'dan tütün bağımlılığına karşı "Bırak Şimdi" kampanyası

        Yeşilay, tütün bağımlılığına karşı toplumsal farkındalığı artırmak ve sürece güçlü başlangıç yapmak amacıyla sigarayı bırakma sözü veren ilk 1000 kişiye hediyelerin sunulacağı "Bırak Şimdi" kampanyasını başlattı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 09:22 Güncelleme: 15.02.2026 - 09:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilay'dan "Bırak Şimdi" kampanyası
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, "Tütünsüz bir hayata merhaba demek için şimdi tam zamanı" sloganıyla duyurulan kampanya, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde ilan edildi.

        Sigarayı bırakma sözü veren ilk 1000 kişiye hediyelerin sunulacağı kampanya için başvurular bugün 14.14'te başladı.

        Son başvuru tarihi 18 Şubat Çarşamba olarak belirlenen kampanyadan Yeşilayın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bağlantı üzerinden anketi doldurarak sigarayı bırakacağını beyan eden ilk 1000 kişi yararlanabilecek.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, tütün bağımlılığı nedeniyle her yıl 8 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

        REKLAM

        Başlattıkları "Bırak Şimdi" kampanyasıyla tütün bağımlılarına hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istediklerini kaydeden Dinç, "Bizim mücadelemiz iradeye ve inanca dayanıyor. Katılımcıların sözlerini yerine getireceğine güvenimiz tam. Elbette sürpriz hediyelerimiz var ancak en büyük hediye daha rahat bir nefes, daha sağlıklı ve daha özgür bir hayat" ifadelerini kullandı.

        "TÜTÜN ENDÜSTRİSİNE DEĞİL SAĞLIĞINIZA YATIRIM YAPIN" ÇAĞRISI

        Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, ramazanda kazanılan iradenin kalıcı dönüşüme kapı aralayabileceğini vurgulayarak, "Ramazan ayında gün boyu sigara içmeden durabiliyorsanız bağımlılığın sizi değil sizin bağımlılığı yönetebileceğinizi gösterir. Bu ramazan, tütün endüstrisine değil sağlığınıza yatırım yapın. Çocuklarınıza dumansız bir gelecek bırakın" çağrısında bulundu.

        Kampanyaya destek veren Yasemin Açık Vakfı Kurucusu Yasemin Açık da ramazan ayının sigarayı bırakmak için eşsiz fırsat sunduğunu belirterek, "Gün boyunca içilmeyen sigara, 24 saate, 24 saat bir aya, bir ay ise bir ömre yayılabilir. Yeter ki karar verelim" ifadelerini kullandı.

        "Bırak Şimdi" kampanyası yalnızca ödül programı değil iradeye, sağlığa ve geleceğe yapılan çağrı niteliği taşıyor.

        Yeşilay, tütün bağımlılığıyla mücadelede bireysel kararlılığın toplumsal dönüşüme güç katacağına inanıyor ve kampanyayla herkesi şimdi karar vermeye davet ediyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Sakaryada otoyol gişelerindeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü öldü

        Kuzey Marmara Otoyolunun Sakarya kesiminde gişelerdeki bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD basını: İran'a baskı konusunda anlaştılar
        ABD basını: İran'a baskı konusunda anlaştılar
        Trabzon'da Fener alayı!
        Trabzon'da Fener alayı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        Fenerbahçe ilki başardı!
        Su dolu çukura düşen çocuk öldü
        Su dolu çukura düşen çocuk öldü
        61 yıllık rekoru egale etti!
        61 yıllık rekoru egale etti!
        Dev maç HT Spor'da masaya yatırıldı!
        Dev maç HT Spor'da masaya yatırıldı!
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Bıçaklı saldırıda 4'ü polis 6 yaralı
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        Fenerbahçe'den Trabzonspor'a gönderme!
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        "Hep birlikte Türkiye olabilmek"
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Köprüde kıl payı kurtuluş
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Gişelere çarpıp alev aldı! Otoyolda feci ölüm!
        Tarihi kaynak geri döndü
        Tarihi kaynak geri döndü
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        "Japonya militarizmin hayaletinden kurtulamadı"
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        Gökova mavisinden eser kalmadı!
        "Şok emici" tampon çağrısı
        "Şok emici" tampon çağrısı
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        Uyurken eşinin boğazını kesti! "Babaannenizi öldürdüm" 14 Şubat katliamı!
        "Yeni transfer Icardi"
        "Yeni transfer Icardi"
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        30 milyon doları 15 dakikada çaldılar! O anlar kamerada...
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Rubik küp 20 hamlede nasıl çözülür?
        Uyumadan önce su içenler dikkat!
        Uyumadan önce su içenler dikkat!