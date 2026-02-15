Yeşilay'dan tütün bağımlılığına karşı "Bırak Şimdi" kampanyası

Yeşilaydan yapılan açıklamaya göre, "Tütünsüz bir hayata merhaba demek için şimdi tam zamanı" sloganıyla duyurulan kampanya, 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü'nde ilan edildi.

Sigarayı bırakma sözü veren ilk 1000 kişiye hediyelerin sunulacağı kampanya için başvurular bugün 14.14'te başladı.

Son başvuru tarihi 18 Şubat Çarşamba olarak belirlenen kampanyadan Yeşilayın sosyal medya hesaplarında paylaşılan bağlantı üzerinden anketi doldurarak sigarayı bırakacağını beyan eden ilk 1000 kişi yararlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, tütün bağımlılığı nedeniyle her yıl 8 milyondan fazla insanın hayatını kaybettiğini belirtti.

Başlattıkları "Bırak Şimdi" kampanyasıyla tütün bağımlılarına hayatlarının ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istediklerini kaydeden Dinç, "Bizim mücadelemiz iradeye ve inanca dayanıyor. Katılımcıların sözlerini yerine getireceğine güvenimiz tam. Elbette sürpriz hediyelerimiz var ancak en büyük hediye daha rahat bir nefes, daha sağlıklı ve daha özgür bir hayat" ifadelerini kullandı.

"TÜTÜN ENDÜSTRİSİNE DEĞİL SAĞLIĞINIZA YATIRIM YAPIN" ÇAĞRISI

Yeşilay Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Toker Ergüder, ramazanda kazanılan iradenin kalıcı dönüşüme kapı aralayabileceğini vurgulayarak, "Ramazan ayında gün boyu sigara içmeden durabiliyorsanız bağımlılığın sizi değil sizin bağımlılığı yönetebileceğinizi gösterir. Bu ramazan, tütün endüstrisine değil sağlığınıza yatırım yapın. Çocuklarınıza dumansız bir gelecek bırakın" çağrısında bulundu.

Kampanyaya destek veren Yasemin Açık Vakfı Kurucusu Yasemin Açık da ramazan ayının sigarayı bırakmak için eşsiz fırsat sunduğunu belirterek, "Gün boyunca içilmeyen sigara, 24 saate, 24 saat bir aya, bir ay ise bir ömre yayılabilir. Yeter ki karar verelim" ifadelerini kullandı.

"Bırak Şimdi" kampanyası yalnızca ödül programı değil iradeye, sağlığa ve geleceğe yapılan çağrı niteliği taşıyor.

Yeşilay, tütün bağımlılığıyla mücadelede bireysel kararlılığın toplumsal dönüşüme güç katacağına inanıyor ve kampanyayla herkesi şimdi karar vermeye davet ediyor.