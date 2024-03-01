YEŞİLAY HAFTASI ETKİNLİKLERİ

Yeşilay Haftası, 120 Yeşilay Şubesi, 97 Ülke Yeşilay’ı ve 110 binin üzerinde gönüllüyle birlikte kutlanıyor. İstanbul’un simge yapısı Galata Kulesi ışıklandırmalarla yeşile boyanırken, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri Yeşilay bayraklarıyla süsleniyor. Yeşilay Sakarya Gençlik Merkezi’nde 2-3 Mart’ta düzenlenen YeşilayFest kapsamında gençler hem birlikte keyifli vakit geçiriyor hem de bağımlılıklara karşı farkındalık kazanıyorlar. YeşilayFest kapsamında “Şişenin Dibi Sergisi” de ziyaretçilerle buluşuyor. Bunun dışında Yeşilay Spor Kulübü de Yeşilay Haftası münasebetiyle 2 Mart’ta Gülhane Parkı’nda Yeşilay Haftası Oryantiring Yarışması düzenliyor.