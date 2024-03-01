Yeşilay Haftası nedir? Yeşilay Haftası ne zaman kutlanır?
Yeşil Haftası, 1 Mart itibarıyla yani bugün başladı. Sigara, alkol ve uyuşturucu gibi kötü alışkanlıklarla mücadele eden Yeşilay kuruluşunun 104. yılını kutluyor. Bu bağlamda gözler "Yeşilay Haftası nedir?" sorusuna çevrildi. İşte, bu seneki Yeşilay etkinlikleri...
Yeşilay Haftası, "Yeşilay Varsa Hayat Var" mesajıyla 1-7 Mart tarihleri arasında kutlanıyor. Ülkemizin en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olan Yeşilay yıllardır bağımlılıkla karşı mücadelesini sürdürüyor. İşte, Yeşilay ve Yeşilay Haftası hakkında bilgiler...
YEŞİLAY HAFTASI NEDİR?
Yeşilay 5 Mart 1920’de, İstanbul’da psikiyatrist Mazhar Osman ve arkadaşları tarafından kuruldu.
Yeşilay, 1920’de İngiliz işgal güçlerinin İstanbul Limanı’na gemilerle getirdiği binlerce kasa alkollü içkiyi gençlerimize bedava dağıtıp onları zehirlemesine, işgale karşı direnişi kırarak özgürlüklerini ve onurlarını ellerinden almak istemelerine karşı alkollü içkilerle mücadele amacıyla dönemin Şeyhülislam’ı İbrahim Haydarizade’nin himayesinde Dr. Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Padişahın izniyle 5 Mart 1920’de İstanbul’da “Hilal-i Ahdar” adıyla kurulmuştur.
Yeşilay’ın kurulduğu 1-7 Mart tarihleri ülkemizde Yeşilay haftası olarak kutlanmaktadır.
YEŞİLAY HAFTASI ETKİNLİKLERİ
Yeşilay Haftası, 120 Yeşilay Şubesi, 97 Ülke Yeşilay’ı ve 110 binin üzerinde gönüllüyle birlikte kutlanıyor. İstanbul’un simge yapısı Galata Kulesi ışıklandırmalarla yeşile boyanırken, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri Yeşilay bayraklarıyla süsleniyor. Yeşilay Sakarya Gençlik Merkezi’nde 2-3 Mart’ta düzenlenen YeşilayFest kapsamında gençler hem birlikte keyifli vakit geçiriyor hem de bağımlılıklara karşı farkındalık kazanıyorlar. YeşilayFest kapsamında “Şişenin Dibi Sergisi” de ziyaretçilerle buluşuyor. Bunun dışında Yeşilay Spor Kulübü de Yeşilay Haftası münasebetiyle 2 Mart’ta Gülhane Parkı’nda Yeşilay Haftası Oryantiring Yarışması düzenliyor.
“Yeşilay Karikatür Sergisi”, Marmaray Yenikapı İstasyonu’nda 1-7 Mart tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. Bu yıl 8.’si düzenlenen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nda şu âna dek ödüle layık görülen karikatürlerin sergilendiği Yeşilay Karikatür Sergisi, tüm vatandaşların katılımına açık olacak.
4-5-6 Mart tarihlerinde Marmaray Üsküdar, Ayrılık Çeşmesi, Yenikapı ve Sirkeci istasyonlarında Yeşilay Haftası konseptli bir fonda canlı müzik yapılıyor.
1-5 Mart tarihleri arasında, tanınmış sokak sanatçısı No More Lies’ın küratörlüğünde, Yeşilay gönüllüleriyle birlikte Yeşilay Haftası konseptinde grafiti çalışmaları yapılıyor.
Bisikletseverler 3 Mart Pazar Günü Yeşilay Tarihî Yarımada Bisiklet Turu’nda Buluşuyor
Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı’ndan başlayacak olan ve artık bir Yeşilay geleneği hâline gelen turda, bisikletseverler Edirnekapı-Ayvansaray-Balat istikametinde yaklaşık 20 kilometrelik bir rotada seyredecek.