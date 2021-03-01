AA

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, tütün, alkol, madde, kumar ve internet olmak üzere 5 farklı bağımlılıkla mücadele eden kurum, 101 yıldır 7'den 70'e her yaş grubundan insana sanatın, sporun ve bilimin gücüyle ulaşmaya devam ediyor.

101. yaşını kutlayan Yeşilay, 1-7 Mart Yeşilay Haftası boyunca yürüteceği çalışmalarla bağımlılıklardan uzak, iyi ve sağlıklı yaşamın önemine dikkati çekecek.

Kutlamalar, 120 Yeşilay şubesi ile tüm Türkiye'ye ve 81 ülke Yeşilay'ı ile uluslararası arenaya yayılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, Yeşilay'ın Türkiye'nin en köklü sivil toplum kuruluşlarından biri olduğunu ve çalışmalarıyla sivil topluma öncülük ettiğini vurguladı.

Yeşilay'ın hem önleme hem de tedavi çalışmalarıyla vatandaşların her zaman yanında olduğunu belirten Prof. Dr. Öztürk, bugüne kadar milyonlarca insana temas ettiklerini, bu sayıyı katlayarak artırmayı da sürdürdüklerini ifade etti.

Projeleriyle her yaş grubuna ulaşan Yeşilay'ın, Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı kapsamında her yıl 10 milyon öğrenci ve 3 milyon yetişkine ulaştığını aktaran Prof. Dr. Öztürk, Benim Kulübüm Yeşilay projesi kapsamında 60 bin öğrenci Yeşilaylı olurken, YEDAM'ın 100 merkezde destek verdiği bağımlı sayısının da 60 bin olduğunu belirtti.

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, şunları kaydetti:

"Yeşilay, bağımlılıklarla mücadele için kurulan ve kuruluşundan bu yana artan bağımlılık türlerini de mücadelesine ekleyerek topluma faydasını artıran bir kurum. Biz herkesin iyi yaşam alışkanlıklarına sahip olduğu, spor yaptığı, kültür-sanat faaliyetleriyle ilgilenerek yaşamına renk kattığı bir toplum hayal ediyoruz. Bu hayalimizi gerçekleştirmek için de büyük Yeşilay ailesi olarak aralıksız çalışıyoruz. Önleme faaliyetlerimizle her yaştan vatandaşımızın bilinçlenmesine katkıda bulunurken, rehabilitasyon faaliyetlerimizle de bağımlı bireylerin ve ailelerinin yanında oluyoruz."

Prof. Dr. Öztürk, Yeşilay olarak, okul sıralarında, spor müsabakalarında, kısa film sekanslarında, karikatür çizgilerinde, Türkiye'nin her köşesinde ve dünyanın 81 ülkesinde vatandaşların yanında olduklarını aktardı.

- Kutlamalar 81 ülke Yeşilay'ı ile uluslararası arenaya yayılıyor

Türkiye’nin 81 ilinde toplam 120 şube ile hizmet veren Yeşilay'ın çalışmalarına destek veren yüzbinlerce gönüllüsü bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Öztürk, Uluslararası Yeşilay Federasyonu'nun kurulmasına öncülük ettiklerini hatırlatarak, bugün 81 ülkede faaliyet göstererek tüm dünyada bağımlılıklarla mücadelenin öncülüğünü üstlendiklerini kaydetti.

- İstanbul sağlığa yeşil ışık yakıyor

İstanbul'un simgesi yapıları, Yeşilay Haftası boyunca kutlamalara dahil olacak. Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yeşil renkle aydınlatılırken; Galata Köprüsü'ne de Yeşilay logosu yansıtılacak.

Hafta boyunca Yeşilay'ın Genel Merkezi olan Sepetçiler Kasrı'ndan da gökyüzüne Yeşilay logosunu yansıtan lazer gösterisi yapılacak.

İstanbullular sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı saatlerde şehrin farklı noktalarından gösterilere tanıklık edebiliyor.

- Pandemi dönemine özel çevrim içi sergi

Yeşilay, 2016 yılından bu yana bağımlılıklara dikkati çekmek amacıyla Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nı düzenliyor.

Dünyanın pek çok ülkesinden karikatüristlerin bağımlılıkla ilgili dikkati çeken eserleri, Yeşilay Haftası boyunca www.yesilay.org.tr adresinden çevrim içi olarak sergileniyor. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'na 5. yılında 69 ülkeden 1088 karikatürist toplam 2 bin 34 eserle başvurdu.

- 81 ilde öğrenciler bağımlılıklara karşı yaşam becerileriyle donanacak

Okul temelli koruyucu ve güçlendirici bir eğitim programı olan Yeşilay Yaşam Becerileri Eğitim Programı (YYBE),öğrencilerin bağımlılık riskinden uzak bir yaşam sürmesini amaçlıyor.

Olumlu davranış değişiklikleri ve alışkanlıklar kazandırmasının yanı sıra öğrencilerin kendilerinin riskli ortam ve durumlardan koruması da hedefleniyor. 7. sınıf öğrencileri için tasarlanan ve 2020 yılında pilot uygulaması tamamlanan eğitim programının 2021 yılında Türkiye'nin 81 ilinde yaygınlaştırılması planlanıyor.

Program kapsamında stresle başa çıkma, olumsuz duyguları önleme, kendini yönetme, etkili iletişim, empati kurma, eleştirel düşünme, karar verme, müzakere/reddetme becerileri gibi toplam 25 temel becerinin 15 hafta boyunca öğrencilere kazandırılması için çalışılıyor.

- Yeşilay Danışmanlık Merkezleri 100 merkezde ücretsiz hizmet veriyor

2013 yılında faaliyet alanlarına rehabilitasyon hizmetini de ekleyen Yeşilay, 2015 yılından itibaren Yeşilay Danışmanlık Merkezleri (YEDAM) ile hizmet vermeye başladı.

Türkiye geneli ve KKTC'de toplam 100 YEDAM ile bağımlılara ve yakınlarına ücretsiz psikolojik danışmanlık desteği veriliyor.

YEDAM'ın tamamı bağımlılık alanında uzman psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan ekibi; tütün, alkol, madde, kumar ve internet bağımlılıkları konusunda bilgi verme, doğru yönlendirme, danışmanlık ve ayaktan terapi hizmetleri sunuyor. YEDAM çatısı altında bugüne kadar 60 bin bağımlıya destek verildi.