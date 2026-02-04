Necdet Kökeş, Aralık ayından bu yana zorlu bir süreçten geçiyor. Önce kalp krizi geçiren, ardından beynine pıhtı atması sonucu hastaneye yatırılan Kökeş, yaklaşık iki aydır tedavi altındaydı. Akciğerlerindeki sorunlar nedeniyle bir süredir uyutulan sanatçının solunumunu rahatlatmak amacıyla trakeostomi (boğazdan nefes yolu açılması) işlemi uygulandığı bildirilmişti.
Necdet Kökeş'e veda
Geçtiğimiz günlerde vefat eden Yeşilçam'ın usta oyuncularından Necdet Kökeş, son yolculuğuna uğurlanıyor
Türk sinemasının pek çok unutulmaz filminde rol alan Necdet Kökeş, 15 Aralık 2025'te hastaneye kaldırılmıştı.Necdet Kökeş, 'Battal Gazi' filmlerinde hayat verdiği 'Zıp Zıp' karakteriyle de tanınıyordu.
Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın emektar ismi, 2 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.
82 yaşında vefat eden Kökeş için Taksim Atlas Sineması’nda veda töreni düzenlendi. Törene; Necdet Kökeş'in, aralarında Nur Sürer'in de olduğu meslektaşları katıldı.
Anma töreninde konuşma yapan Nur Sürer, anma törenine katılmayan Yeşilçam oyuncuları için "Yazıklar olsun" ifadesini kullandı.
Necdet Kökeş'in cenazesi, öğle namazına müteakip Taksim Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Ayazağa Mezarlığı’na defnedilecek.