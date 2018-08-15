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Yeşilçam oyuncusu Funda Ersin vefat etti

Ses sanatçısı Onur Akay, çok sayıda sinema filminde başrol oyunculuğu yapan oyuncu Funda Ersin’in vefat ettiğini duyurdu

15.08.2018 - 15:59 | Güncelleme:

Bir dönem oynadığı filmlerle Yeşilçam’da adından söz ettiren sinema sanatçısı Funda Ersin vefat etti. Acı haberi ses sanatçısı ve yazar Onur Akay duyurdu. “Mesleğine aşıktı ama küstürülmüştü” başlıklı bir yazı yazan Akay, “1974 yılında Ediz Hun ve Hale Soygazi’nin başrol oynadığı ve Münir Özkul’dan Adile Naşit’e kadar efsane oyuncuların yer aldığı, ‘Gariban’ isimli filmde rol alarak Yeşilçam’a giren ve bir dönem Yeşilçam’da adından söz ettiren usta oyuncu Funda Ersin’i, maalesef bu sabah kaybettik.” dedi.


“ONU KÜSTÜRMÜŞLERDİ”

Cenaze bilgilerinin henüz netleşmediğini de açıklayan ünlü sanatçı Onur Akay, “Uzun süredir sağlık problemleri yaşayan ve çok sayıda filmde başrol oyunculuğu da yapan Funda Ersin, mesleğine aşıktı ama onu küstürmüşlerdi. Yeşilçam’a küsen Ersin, hayatını seslendirme yaparak kazanıyordu. Gariban, Heykel, Gelincik, Kin, Acı Yol, İlk Aşk, Kahkaha Marketi, Guguk Kuşu, Düğüm gibi çok sayıda filmde rol almış ve 1974 yılında ise, 'Kızım Ayşe' isimli filmde Deniz Erkanat'ın küçüklüğünü oynamıştı. Mekânı cennet olsun inşallah.” ifadelerini kullandı.

FUNDA ERSİN KİMDİR?

Çok sayıda filmde rol alan sinema sanatçısı Funda Ersin, Yeşilçam’a küsmüş ve sinemayı bırakmıştı. Aktif olduğu yıllarda Cüneyt Arkın, Fatma Girik, Müjde Ar, Tarık Tarcan, Orhan Gencebay, Zekai Tunca, Özay Gönlüm ve Fulden Uras gibi isimlerle kamera karşısına geçen Ersin, Tarık Tarcan’la ‘Heykel’ isimli filmde başrolü paylaşmıştı ve Heykel, 1. Brüksel International Film Festivali’nde üçüncülük ödülüne layık görülmüştü.

 

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