Yeşilçam'un Sultanı Türkan Şoray, CSO Ada Ankara sahnesinde
CSO Ada Ankara, Yeşilçam Şarkıları – Türkan Şoray Film Şarkıları Konseri ile Türk sinemasının unutulmaz melodilerini sanatseverlerle buluşturacak. Gecede, Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray da izleyicilerle bir araya gelecek
Yeşilçam Şarkıları – Türkan Şoray Film Şarkıları Konseri, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sanatseverlerle buluşacak.
Türk sinemasının unutulmaz mirasını müzikle buluşturan konser, Yeşilçam’ın hafızalara kazınan film şarkılarını sahneye taşıyacak.
Müziğin ve iyiliğin bir araya geldiği bu özel gecede, Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray izleyicilerle buluşacak.
Dünyaca ünlü kanun virtüözü, besteci ve orkestra şefi Ahmet Baran yönetimindeki İyilik Korosu, “İyiliğin Sultanı” turnesi kapsamında gerçekleştirilecek konserde, Türkan Şoray’ın unutulmaz filmlerinden ilham alan eserleri seslendirecek.