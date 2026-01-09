Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Yeşilçam'un Sultanı Türkan Şoray, CSO Ada Ankara sahnesinde

        Yeşilçam'un Sultanı Türkan Şoray, CSO Ada Ankara sahnesinde

        CSO Ada Ankara, Yeşilçam Şarkıları – Türkan Şoray Film Şarkıları Konseri ile Türk sinemasının unutulmaz melodilerini sanatseverlerle buluşturacak. Gecede, Yeşilçam'ın efsane ismi Türkan Şoray da izleyicilerle bir araya gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 14:56 Güncelleme: 09.01.2026 - 14:57
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşilçam'un Sultanı, CSO Ada Ankara sahnesinde
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yeşilçam Şarkıları – Türkan Şoray Film Şarkıları Konseri, 11 Ocak 2026 Pazar günü saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da sanatseverlerle buluşacak.

        Türk sinemasının unutulmaz mirasını müzikle buluşturan konser, Yeşilçam’ın hafızalara kazınan film şarkılarını sahneye taşıyacak.

        Müziğin ve iyiliğin bir araya geldiği bu özel gecede, Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray izleyicilerle buluşacak.

        Dünyaca ünlü kanun virtüözü, besteci ve orkestra şefi Ahmet Baran yönetimindeki İyilik Korosu, “İyiliğin Sultanı” turnesi kapsamında gerçekleştirilecek konserde, Türkan Şoray’ın unutulmaz filmlerinden ilham alan eserleri seslendirecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Şanlıurfa'da asansör faciası: 1 ölü

        Şanlıurfa'da oturduğu 7 katlı binanın 4'üncü katında bindiği asansörün boşluğuna düşerek zemine çakılan servis şoförü hayatını kaybetti. (IHA)

        #CSO Ada Ankara
        #Türkan Şoray
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Meteoroloji'den Marmara için uyarı! 90 km ile geliyor!
        Meteoroloji'den Marmara için uyarı! 90 km ile geliyor!
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        "Annemi babam boğdu hafriyat alanına çuvalda gömdük!"
        En düşük emekli maaşına zam
        En düşük emekli maaşına zam
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Jose Mourinho topun ağzında: Koltuğu sallanıyor!
        Keyfi aidata son
        Keyfi aidata son
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Ergin Ataman'a ırkçı saldırı: Türk olmaktan gurur duyuyorum
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Trump: Venezuela'ya ikinci saldırıyı iptal ettim
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Hamaney günler sonra konuştu: İranlılar, birlik olun
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Suriye ordusundan Halep'te nokta operasyon
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Stresle sağlıklı başa çıkmanın anahtarları
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Doğalgaz faturasını korumak isteyenler dikkat!
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Süper Final'de süper derbi heyecanı!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Alınan numunede kuduz çıktı! Köy karantinada!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        Özel klinikte saç ekimi ölümle bitti!
        15 operasyon geçirmişti.. Tunahan için 5 milyon TL'lik tazminat!
        15 operasyon geçirmişti.. Tunahan için 5 milyon TL'lik tazminat!
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        Genç kızı başından vuran ablası çıktı!
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        2026 modasında bizi neler bekliyor?
        6 öğrencisine evini temizletti... Temizlikçi öğretmen açığa alındı!
        6 öğrencisine evini temizletti... Temizlikçi öğretmen açığa alındı!
        Bu özelliğiyle dünyada tek!
        Bu özelliğiyle dünyada tek!
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor
        Enflasyonu bozacak büyüme istenmiyor