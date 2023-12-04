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        Haberler Yaşam Yeşilova Höyüğü'nde 8 bin 200 yıllık atölye

        Yeşilova Höyüğü'nde 8 bin 200 yıllık atölye

        İzmir'in Bornova ilçesinde kazı çalışmalarının sürdüğü Yeşilova Höyüğü'nde, İzmirlilerin köy yaşantısını, zevk, yeme ve içme kültürünü gösteren 8 bin 200 yıl öncesine ait atölye bulundu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:03 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:03
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        Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova Belediyesi ve Ege Üniversitesi'nin desteğiyle Yeşilova ve Yassıtepe höyüklerindeki yürütülen kazılarda yeni sezon çalışmaları sürüyor.

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        Yeşilova Höyüğü'nde yapılan kazı çalışmalarında, İzmirlilerin köy yaşantısını, zevk, yeme ve içme kültürünü gösteren 8 bin 200 yıl öncesine ait atölye bulundu.

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        "BURADA ÜST ÜSTE KURULMUŞ 10 KÖY VAR"

        Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Zafer Derin, "Yeşilova Höyüğü'nde yaklaşık 4 aya yakındır çalışıyoruz. Çarpıcı buluntular karşımıza çıkabiliyor.

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        Özellikle ilk köy yaşamındaki İzmirlilerin; köy yaşantısını, zevk, yeme ve içme kültürünü gösteren atölye bulduk. Burada üst üste kurulmuş 10 köy var. Neolitik döneme ait bu köyler, yıkılmış tekrar üzerine yapılmış" dedi.

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        "ÇOK SAYIDA KABUKLU DA BULDUK"

        Atölyede taş ve kemik aletler bulduklarını belirten Doç. Dr. Derin, "Özelikle baltalar ve kesiciler. Birçok çanak ve çömlek ile o günün yaşamını anlatan güzel bir yapı. Ayrıca köyün denizle bağlantısını ortaya koyan, 'sülünez' adı verilen çok sayıda kabuklu da bulduk.

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        Bu sülünezleri çalışırken yediklerini düşünüyoruz. Neolitik dönemde yaşayan İzmir'in ilk toplumu, yaşamı boyunca hem üretmeye çalışmış hem de denizle bağlantısını korumuş" diye konuştu.

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        #Yeşilova Höyüğü
        #atölye
        #haberler
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