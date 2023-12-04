Yeşilova Höyüğü'nde 8 bin 200 yıllık atölye

Özellikle ilk köy yaşamındaki İzmirlilerin; köy yaşantısını, zevk, yeme ve içme kültürünü gösteren atölye bulduk. Burada üst üste kurulmuş 10 köy var. Neolitik döneme ait bu köyler, yıkılmış tekrar üzerine yapılmış" dedi.

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"ÇOK SAYIDA KABUKLU DA BULDUK"

Atölyede taş ve kemik aletler bulduklarını belirten Doç. Dr. Derin, "Özelikle baltalar ve kesiciler. Birçok çanak ve çömlek ile o günün yaşamını anlatan güzel bir yapı. Ayrıca köyün denizle bağlantısını ortaya koyan, 'sülünez' adı verilen çok sayıda kabuklu da bulduk.