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Yeşim Ceren Bozoğlu yaşadığı ihaneti ve iflas sürecini anlattı

Geçirdiği mide küçültme ameliyatı ile sık sık gündeme gelen oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu konuk olduğu programda samimi açıklamalarda bulundu

Yeşim Ceren Bozoğlu

Oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu 110 kiloya çıkınca 2016'da mide küçültme ameliyatı olmuştu. Üç yılda 58 kilo zayıflayıp 52'ye düşen oyuncu, Seyhan Erdağ'ın YouTube'daki programına konuştu. İşte Bozoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları: 

"Akla gelebilecek her türlü ihanet, dolandırılma, kandırılma başıma geldi. Üstüne çok ciddi bir iflas süreci yaşadım. Bir gün bir baktım ki, cebimde 3 TL kalmış. Anneannemden yadigar eşyalarımı satarak ayakta durmaya çalıştım. 110 kiloya kadar çıkmıştım. İşsizdim, param yoktu, ama gururum çoktu.

Yardım talep etmeyi bilmiyordum. Dibe vurdum, sıfır noktasını gördüm. Yaşadıklarım tam bir sınavdı. Bu zorlu süreç sonrasında birden içe dönüş operasyonu başlattım. Kendimi deli gibi işe verdim. Yeşim'e ait özel hiçbir alan bırakmadan gece-gündüz çalıştım. Dertleri, kiloları, o günleri geride bıraktım. Şimdi arada bir hatırlayıp ‘Şükürler olsun’ diyorum."

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