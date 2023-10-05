Yeşim Salkım: Cinsel şiddete uğradım

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"ÜLKENİN GÜZEL KADINLARINA HEDİYE

Yeşim Salkım: Böyle bir proje geldiğinde Ali Eyüboğlu beni ‘Ayten’ diye aradı. Hatta telefonları karıştırdı diye düşündüm! Dedi ki 'Bir hikâyem var yer alır mısın'?. 'Tabii ki seve seve' dedim. Kadına şiddetin kız çocuklarına olan şiddetin ne kadar ağır olduğunu ve bazı bedellerin böyle ödendiğini ama eğer istersek biz kadın olarak her şeyi başarabileceğimizi, onun annesinden ona miras kalan doğruluğu, dürüstlüğü, cesareti ve vazgeçmemeyi nasıl sürdürdüğünü sürpriz finalde göreceksiniz. Bu ülkenin güzel kadınlarına hediyesidir bu film. Diliyorum ki ülkemizde bazı şeyleri en azından tam olarak değiştiremesek de sanatla cevabını vermiş olacağız. 16 YAŞINDA ACI BİR TECRÜBEYLE KARŞILAŞTIM

Basın mensuplarının "Başınıza bu tarz olaylar, şiddet, taciz gibi olaylar geldi mi ya da gelmeyen var mı" sorusuna da yanıt veren Yeşim Salkım yaşadığı olayı aktardı: Öncelikle 33 yıldır bu mesleği yapıyorum. İyi bir ailede yetiştim. Öğretmen bir baba, asker bir dede. Ben her konuda şiddete uğramış bir kadınım. Gerek sözel, gerek cinsel. Bunu kitabımda herkes yakında nisanda inşallah okuyacak ama şu kadarını söylemek istiyorum ki ilk kez açıklayacağım bir şey bu. 16 yaşındayken ben de her genç kızın yaşamak istemediği ve hayallerinin olduğu bir çağda çok acı bir tecrübeyle karşılaştım. Kadınlarımızın, genç kızlarımızın ülkemizdeki eğitimin değişmesi gerektiğini savunuyorum. Kadın susunca onun çocuğu da susuyor ve susmaya mahkum kalıyoruz. Kadın değişirse çocuk değişir, çocuk değişirse dünya değişir. Ben susmadım ailemle paylaştım, annemle paylaştım. Başınıza ne gelirse gelsin erkek kadın, çoluk çocuk fark etmiyor. Sizin bedeniniz sizin kararınız. Dolayısıyla lütfen gidin ve bir yerlerde ses olun, ses çıkartın.

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"GERÇEK BİR KADIN HİKÂYESİ"

Yapımcı Çağla Başak Çobanoğlu: Maalesef dünya ve Türkiye ne kadar gelişmekte de olsa kadın cinayetlerinin oranında hiçbir değişiklik olmuyor. Öncelikle bununla ilgili biz ne yapabiliriz, sesimizi nasıl duyurabiliriz, toplumumuzun kanayan yarasına biz nasıl merhem olabiliriz dedik. Bir nebze de olsa bu filmle en çok buna değinmek istedik. Ali Eyüboğlu, gerçek yaşanmış bir kadın hikâyesi anlattı ve ben duyar duymaz bu filmin çekilmesini zaten beynimde gerçekleştirmeye başladım. Çünkü hassas olduğum bir konu, hassas olduğumuz bir konu. Hepimizin duyarlı olması gereken bir konu. Umarım mesajımızı güzel iletebiliriz izleyicilerimize. " "1970'Lİ YILLARDAN BİR HİKÂYE

Gazeteci Ali Eyüboğlu: Bu 1970’li yıllarda yaşanmış gerçek bir hikâye. Kadınlar, filmin yapımcısı, senaristi, yönetmeni, başrol oyuncusu. Senaristimiz Şengül Boybaş işin başında çok heyecanlıydı, bu beni çok etkiledi. Üç kişiye özel teşekkürüm var. İsimlerini saydığım zaman dünya görüşlerinin farklı olduğunu tahmin edeceksiniz: Yeşim Salkım, Özlem Gürses ve Tamer Karadağlı. Altını çizerek söylüyorum siyasi görüşlerini öne çıkararak bakmadıkları, parayı değil sanatı önemsedikleri için ve bir telefonumla seve seve bu rolü kabul ettikleri için teşekkür ediyorum. "DAHA HAKLI BİR FERYAT OLABİLİR Mİ?"

Sedef Şahin: Filmin en önemli karakterlerinden Emine’yi başarıyla canlandıran oyuncu Sedef Şahin, basın toplantısında şunları söyledi: "Şiddetin her türlüsüne karşıyız ama bu filmle çaresiz kadınlarımızın elini tutmak istedik, incinmiş yüreklerine dokunmak ve onlara yalnız olmadıklarını, eğer ki susmazlarsa ve bir ses çıkartılarsa bir el olacağını anlatmaya çalıştık. Oynadığım Emine böyle bir karakter. Öğrenilmiş çaresizliği var, o da susmak ve o bataklığın içinde çırpınıp duruyor. Ve susmayı tercih ediyor. Her gün uğradığı şiddet onu ölüm noktasına getirdiğinde de yaşamayı tercih ediyor ve imdat diye sokağa fırlıyor çıplak ayaklarıyla. Bundan daha haklı bir feryat olabilir mi? Kolay bir rol değildi benim için. Çaresiz kadınlarımız en üzüldüklerimiz çünkü. Onlara umut ışığı olmayı hedefledim oynadığım karakterle.

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"YAZARKEN AĞLADIM, OKURKEN AĞLADIM"

Yazar-senarist Şengül Boybaş: Karakterleri yaratana kadar dokuz doğurdum diyebilirim. Bir gün Emine oldum, diğer gün Ayten... Ondan sonraki gün diğer tüm şiddete uğramış kadınlar oldum. Onların gözünden bu dünyayı okumak inanın çok karanlık. Benim için hiç kolay olmadı bu senaryoyu yazmak. Çünkü daha mistik bir yazarım. Gerçek olaylarla temas ettiğim zaman saç diplerimden ayak tırnaklarıma kadar titrerim. Yazarken ağladım, okurken ağladım, izlerken ağladım. Ses olabilmenin bende yarattığı onuru yaşıyorum. Bir anne iyileşirse bir çocuk iyileşir, bir çocuk iyileşirse bir toplum iyileşir diyerekten toplumumuzun çürümüş yanlarına hep beraber iyileştirmeyi umuyorum. "HEPİMİZİN İÇİNİ ACITIYOR"

Arzu Cabar: Kadına şiddete hayır demek bir yanda çok gerekli diğer yandan da çok utanç verici geliyor. Hala bu cümleyi kuruyor olmamız eminim hepimizin içini acıtıyor. Bana göre dünyada çok fazla bedenen gelişmiş, takvim yaşı büyümüş erkek çocuğu var ve çok fazla hiç çocuk olamamış kadın var. Ve toplumda bastırılmış, sıkışıklık nerdeyse o toplumda suç da kendini orada gösteriyor. Bizim toplumumuzda erkek çocukları kaç yaşına gelirse gelsin tam olarak anlamlandıramadıkları ve içini dolduramadıkları bir erillik baskısıyla büyüyorlar. Kız çocukları da filmimizde de gördüğümüz gibi her şeyi kabul eden, ses çıkaramayan, kendine sahip çıkamayan başkalarının ona sahip çıkmasını, sahip çıkılmayı bir erkekten bekleyen yetişkin kadın bireyler oluyorlar. Biz bugün burada tecavüzü anlatıyoruz ama belki başka bir coğrafyada kadının rızası konuşuluyor. Dünya güzel bir dünya olana kadar kanunların kadınları korumasını yürekten diliyorum. "KADINA ŞİDDETİN BEN DE MAĞDURUYUM"

Evren Erler: 1973'te geçen bir hikâyenin parçasıyım. Şiddet gören ailenin babasını Şevki karakterini canlandırıyorum. Film dolayısıyla kadına şiddetin, bu mücadelenin bir parçası olmak benim için gurur verici.” "TÜRKİYE'DE KADINLAR ÜÇE AYRILIYOR"

Kubilay Penbeklioğlu: Böyle bir projede olduğum için çok mutluyum. Ülkemizde bence kadınlar üçe ayrılıyor. Şiddeti görüp hiç sesini çıkarmayan, sessiz çığlık atan kadınlar bir de bağırarak güçlü çığlık atan kadınlar. Biz bu güçlü çığlık atan kadınların sesi olduğumuzu düşünüyorum. Umarım herkes bu sessiz çığlığı güçlü bir çığlığa çevirir ve bu toplumda çığ gibi büyür. Kadınlar pozitif ayrımcılığı en üst düzeyde yaşar." "KÖTÜNÜN DE KÖTÜSÜ BİR KARAKTER"

Soydan Soydaş: Oynadığım karakter iyi bir adam değil. Kötü desem değil, kötünün daha kötüsü desem... Film bitince herhalde herkes bu filmin tadını çıkaracak ama toplumumuzun hassas olduğu bir konu olduğu için ben iki hafta evden çıkamam diye düşünüyorum! Daha önce başıma geldi çünkü. Bu sefer nasıl olacak bilmiyorum... Eğitim, adalet hukuk. Tüm toplum olarak elimizi taşın altına koyarsak uzun vadede daha güzel yerlere geliriz diye düşünüyorum. "BİR TEK KADININ SESİ OLABİLSEK"

Yağızkan Dikmen: Bu projeyi sadece bir sinema filmi değil aynı zamanda bir sosyal sorumluluk projesi. Biz filmimizi yaptıktan sonra bir kişide bile farkındalık yaratsak ya da bir tek kadının sesi olsak bu benim için yeterli ve çok önemli bir şey. Gülsüm Sayar: Benim için duygusal ve heyecanlı bir proje oldu. Bir kadın olarak da içimde bulunduğum için kendimi çok mutlu hissettim.

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