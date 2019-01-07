2 | 13

Salkım, "Ben kimseye iddia edilen o mesajları atmadım. 'Beni neden ödül törenine davet etmediniz?' dedim, 'Bana niye ödül vermediniz?' demedim. Ben kimseyi ölümle tehdit etmedim. İftira atıyorlar. İnsanların içine hangi yüzle çıkıyorlar? Utanmazlar!" şeklinde konuştu.