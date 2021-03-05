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Yeşim Salkım'dan Seyhan Soylu'ya suç duyurusu

Şarkıcı Yeşim Salkım ile 'Sisi' adıyla tanınan Seyhan Soylu arasındaki sular durulmuyor. Salkım, Soylu'nun kendisine sosyal medya üzerinden hakaret ettiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu

Yeşim Salkım'dan Seyhan Soylu'ya suç duyurusu - Magazin haberleri
İHA

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, 'Sisi' lakaplı Seyhan Soylu'nun sosyal medya üzerinden kendisine hakaret ettiği iddiasıyla soluğu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda aldı. Savcılığa 9 Şubat tarihinde sunulan suç duyurusu dilekçesinde, 'Sisi' hakkında Salkım'a hakaret ettiği gerekçesiyle tedbir kararı verildiği ancak kendisinin bu kararın ardından da yüzlerce paylaşımda bulunduğu anlatıldı.

Şüphelinin hakaret eylemlerinin, şarkıcının tedbir talebinden sonra aralarında doğan husumetten kaynaklı olduğunun belirtildiği dilekçede, İstanbul 1. Aile Mahkemesi’nin şüphelinin üzeri kapalı hakaretlerinin Yeşim Salkım'a yönelik olduğunu tespit ettiği ve tedbir kararının ihlali nedeniyle zorlama hapsi uygulanmasına karar verdiği hatırlatıldı.

Seyhan Soylu'nun paylaşımlarına yer verilen dilekçede, paylaşımlarda Salkım'ın şarkılarından bahsedildiği, eski eşi Hakan Uzan'ın ve ailesinin uluslararası hukuk önünde yaşadığı problemlere atıfta bulunulduğu ifade edildi.

Dilekçede, şüphelinin üstü kapalı paylaşımlarındaki hakaretlerin tamamının Yeşim Salkım'a yönelik olduğunun sabit olduğu belirtildi. Savcılığa sanılan dilekçede, şüphelinin zincirleme şekilde 'hakaret' suçundan hapisle cezalandırılması talep edildi.

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