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        Haberler Magazin Yeşim Salkım'dan Teoman'a sert tepki - Magazin haberleri

        Yeşim Salkım'dan Teoman'a sert tepki

        Yeşim Salkım, Teoman'ın Suriyeli mültecilerle ilgili yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. Salkım, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; "Yaş ilerleyince kafada fosfor kalmıyor" diyerek eleştiride bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.08.2024 - 11:04 Güncelleme: 27.08.2024 - 11:04
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        Teoman, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un özellikle Beyoğlu bölgesinin Arap kültürüne uygun hale gelmesinden rahatsız olan bazı kişiler hakkında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Yeşim Salkım, Teoman'a tepki gösterdi.

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        Teoman, verdiği o röportajda; "Taksim'de Norveçli sarışın çocuk görseler 'Harika' diyecekler, ama Suriyeli kara çocukları görünce rahatsız oluyorlar. Hepsini tanıyorum. Tam olarak böyle demeseler bile içlerinden geçenleri biliyorum. Benim için "Her yer Arap oldu" demek ırkçılıktır. Türkiye'deki aşırı göçten rahatsızım, bu işler yanlış ve plansız bir şekilde yapıldı, hâlâ da devam ediyor.

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        Ancak artık bunun çaresi yok; o çocuklar burada büyüdüler. Onları geri göndermek vicdansızlık olur. Ayrıca, Suriyelilerden rahatsız olanların çoğu İngiltere'ye gitmek istiyor, İngiltere'nin Suriyelisi olmak için. Kendine hak gördüğünü başkasına layık görmüyorlar" ifadelerini kullanmıştı.

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        Bu açıklamanın ardından Yeşim Salkım, sosyal medya hesabından Teoman'a tepki gösterdi. Salkım; "Yaş ilerleyince kafada fosfor kalmıyor tabii, normal. Teoman, bol bol balık ye ve balık yağı iç, belki iyi gelir," şeklinde yorum yaptı.

        Fotoğraflar: DHA, İHA, DepoPhoto, X

        #yeşim salkım
        #teoman
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