Yeşim Ustaoğlu’ndan iki film: 'Artakalan' ve 'Kuru Taşın Başı'

“İz” (1994), “Güneşe Yolculuk” (1999), “Bulutları Beklerken” (2004), “Pandora’nın Kutusu” (2008), “Araf” (2012) ve “Tereddüt” (2016) filmlerinin yönetmeni Yeşim Ustaoğlu’nun yedinci uzun metraj filmi “Artakalan”, izleyicisiyle 2026 yılında buluşacak. Türkiye, Lüksemburg, Fransa ve Bulgaristan ortak yapımı olan filmin başrollerinde, Öykü Karayel, Metin Akdülger, İlyas Salman ve Ali Kayra Kul yer alıyor.

Yeşim Ustaoğlu

Senaryosunu Yeşim Ustaoğlu’nun yazdığı ve şiirleri usta şair Birhan Keskin’e ait olan “Artakalan”, Keskin’in derin ve katmanlı dizeleri eşliğinde, şair Elif ve müzisyen Mehmet’in “başka bir dünya” ihtimali için çıktıkları cesur yolculuğu konu alıyor.

Görüntü yönetmenliğini Kiril Prodanov’un, sanat yönetmenliğini de Osman Özcan’ın yaptığı “Artakalan”ın kurgusunda Mathilde Muyard’ın, müziklerinde de Şevket Akıncı’nın imzası bulunuyor.

Ustaoğlu Film (Türkiye), Cite Films (Fransa), Tarantula Film (Lüksemburg) ile Rff International (Bulgaristan) ortak yapımı olan filmin yapımcılığını Türkiye’den Yeşim Ustaoğlu ve Anna Maria Aslanoğlu üstlenirken, ortak yapımcılığını da Irmak Pakdemir ve Yağmur Ünal yürütüyor.