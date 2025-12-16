Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Sinema Yeşim Ustaoğlu’ndan iki film: 'Artakalan' ve 'Kuru Taşın Başı'

        Yeşim Ustaoğlu’ndan iki film: 'Artakalan' ve 'Kuru Taşın Başı'

        Usta yönetmen Yeşim Ustaoğlu 2026'da iki filmiyle sinemaseverlerle buluşacak. Senaryosunu kendisinin yazdığı "Artakalan" filmi ve yönetmenliğini üstlendiği "Kuru Taşın Başı" adlı belgeseli peş peşe sinemalara gelecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2025 - 13:43 Güncelleme: 16.12.2025 - 13:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yeşim Ustaoğlu'ndan iki film: 'Artakalan' ve 'Kuru Taşın Başı'
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        “İz” (1994), “Güneşe Yolculuk” (1999), “Bulutları Beklerken” (2004), “Pandora’nın Kutusu” (2008), “Araf” (2012) ve “Tereddüt” (2016) filmlerinin yönetmeni Yeşim Ustaoğlu’nun yedinci uzun metraj filmi “Artakalan”, izleyicisiyle 2026 yılında buluşacak. Türkiye, Lüksemburg, Fransa ve Bulgaristan ortak yapımı olan filmin başrollerinde, Öykü Karayel, Metin Akdülger, İlyas Salman ve Ali Kayra Kul yer alıyor.

        Yeşim Ustaoğlu
        Yeşim Ustaoğlu

        Senaryosunu Yeşim Ustaoğlu’nun yazdığı ve şiirleri usta şair Birhan Keskin’e ait olan “Artakalan”, Keskin’in derin ve katmanlı dizeleri eşliğinde, şair Elif ve müzisyen Mehmet’in “başka bir dünya” ihtimali için çıktıkları cesur yolculuğu konu alıyor.

        Görüntü yönetmenliğini Kiril Prodanov’un, sanat yönetmenliğini de Osman Özcan’ın yaptığı “Artakalan”ın kurgusunda Mathilde Muyard’ın, müziklerinde de Şevket Akıncı’nın imzası bulunuyor.

        Ustaoğlu Film (Türkiye), Cite Films (Fransa), Tarantula Film (Lüksemburg) ile Rff International (Bulgaristan) ortak yapımı olan filmin yapımcılığını Türkiye’den Yeşim Ustaoğlu ve Anna Maria Aslanoğlu üstlenirken, ortak yapımcılığını da Irmak Pakdemir ve Yağmur Ünal yürütüyor.

        Ustaoğlu 2026’da ayrıca, “Kuru Taşın Başı” adlı belgeseliyle de gündemde olacak. Bir Ustaoğlu Film yapımı olan ve Yeşim Ustaoğlu’nun yazıp yönettiği, Selen Heinz’ın co-direktörlüğünü ve sinematografisini üstlendiği film, “suyun ölümü” hakkında.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yeşim Ustaoğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        Şarkıcı Güllü'nün oğlu ifadeye çağrıldı!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        13 gün sonra acı haber! Bedeni 252 km uzakta bulundu!
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        MHP'li vekil önerdi! Akran zorbalığı değil, akran nezaketi
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Aslı Baş davası yeniden başladı: Silinen mesajlar açıklaması
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Fenerbahçe'de Tedesco farkı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Sokakta çığlık! Darp ettiği eşinin başına silah dayadı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Galatasaray'dan Icardi kararı!
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        Elon Musk dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        İlayda Alkaş'ı öldürmüştü! Katilden haber var!
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Albanese Ahmed'i ziyaret etti: "Gerçek bir kahraman"
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        Hint-Pasifik kökenli! Türkiye kıyılarında ilk kez görüldü
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        40 bin dolarlık saat Raki'nin 'Kunduzi' tekniğiyle çalındı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Gencecik bir hayat soldu! Sürücü tutuklandı!
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        Beyaz Saray yetkilileri Netanyahu'yu azarladı
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        GAİN'e soruşturma: Gözaltılar var
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Cinayet işledi! Balkondan kaçmaya çalışırken kaydedildi!
        Konut satışları vites düşürdü
        Konut satışları vites düşürdü
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Bahis reklamlarına yasak geliyor
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        Konut fiyatlarında 21 ay sonra reel artış
        "Rolü çok benimsedim"
        "Rolü çok benimsedim"