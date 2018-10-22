Şampiyonlar Ligi’nde çarşamba günü Schalke 04’ü konuk edecek olan Galatasaray’da sakat oyuncuların çokluğu teknik direktör Fatih Terim’in canını sıkıyor. Daha önce ilk yarıyı kapattığı açıklanan Emre Akbaba’nın yanı sıra Fernando, Sofiane Feghouli ve Henry Onyekuru’nun Alman ekibine karşı forma giyemeyeceği kesinleşti. Ancak son oynanan Bursa maçının 20. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Serdar Aziz’in durumu belirsizliğini koruyor.
Revire dönen takımında kadro derinliği konusunda sıkıntı yaşayan İmparator, Serdar’dan gelecek olumlu haberi bekliyor. Bursa önünde performansı beğenilmeyen genç oyuncu Ozan Kabak’ın henüz Şampiyonlar Ligi seviyesinde olmadığını düşünen Terim, savunmayı Porto’da olduğu gibi yine Serdar ve Maicon’dan ikilisinden kurmak istiyor.
Lokomotiv Moskova önünde Ryan Donk’u stopere çeken Terim’in bu seçeneği ise bulunmuyor. Fernando’nun olmaması nedeniyle Donk’u ön liberodan başka bir yerde oynatamayacak olan deneyimli teknik adam, orta sahanın göbeğinde ise Younes Belhanda ve cezasını tamamlayan Badou Ndiaye’yi görevlendirecek.
Porto deplasmanında yenilen tek golde en büyük hataya sahip olan Maicon’un yanında sadece Ozan Kabak veya Ahmet Çalık alternatifleri bulunan Terim’in, bu yüzden iğneyle dahi olsa Serdar’ın sahaya çıkması konusunda sağlık heyetine talimat verdiği ifade edildi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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