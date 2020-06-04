HABERTURK.COM

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yetkin Dikinciler, kendisi gibi oyuncu olan eşi Aslı Orcan ile önceki gün Cihangir'deki bir mekanda görüntülendi. Baş başa oturan çift, yaklaşık iki saat mekanda kaldı.

Orcan, koronavirüs salgınına karşı maske takarak önlem aldı. Dikinciler'in maske takmaması ise dikkat çekti.

Yetkin Dikinciler ile Aslı Orcan, 2014 yılında nikah masasına oturdu. Çiftin çocukları Lal, 2018'de dünyaya geldi.

"TARİFİ MÜMKÜN OLMAYAN BİR ŞEY"

Geçtiğimiz günlerde anneliğin çok güzel gittiğini belirten Orcan, muhabirlere şu açıklamalarda bulunmuştu:

Annelik çok güzel bir duyguymuş. Kızımı kucağıma aldığım zaman daha iyi anladım. Benim için tarifi mümkün olmayan bir şey, çok mutluyum.

KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!