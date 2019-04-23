Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, oyuncu Yetkin Dikinciler, önceki akşam Cihangir'de görüntülendi. Minik köpeğini yürüyüşe çıkaran Dikinciler, muhabirlerin objektiflerine poz verdi. Hayvanlara olan sevgisiyle tanınan oyuncu, "Ailemizin kıymetlisini gezdiriyorum. Lütfen can dostlarımızı sevelim ve onlarla ilgilenelim" dedi.