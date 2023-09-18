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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam YHT biletlerine zam geldi: İşte yeni tarifeler - İş-Yaşam Haberleri

        YHT biletlerine zam geldi

        Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatında yüzde 33 ila yüzde 65 arasında zam yapıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 14:14 Güncelleme: 18.09.2023 - 14:14
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        YHT biletlerine zam geldi
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        Yüksek hızlı tren (YHT) biletlerine 2023'ün üçüncü zammı geldi.

        Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın (TCDD) belirlediği yeni tarifeye göre İstanbul-Ankara bileti yüzde 33 zamla 430 liraya, Ankara-Konya bileti ise yüzde 37 zamla 200 liraya yükseldi.

        Ankara-Eskişehir biletine ise yüzde 65, Ankara-Sivas biletine yüzde 50, İzmit-Konya biletine ise yüzde 58 zam yapıldı.

        Eski fiyat (TL) Yeni fiyat (TL)
        Ankara-İstanbul 323 430
        Ankara-Konya 146 200
        Ankara-Eskişehir 136 225
        Ankara-Yozgat 130 172

        YHT biletlerine daha önce sene başında yüzde 15, temmuz ayında ise yüzde 30'luk zam yapılmıştı.

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