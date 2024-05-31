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        Haberler Bilgi Ekonomi Yiğit Akü halka arzında son gün! Yiğit Akü hisse fiyatı ne kadar, kaç lot verir, talep toplama tarihleri

        Yiğit Akü Malzemeleri halka arz oluyor! Yiğit Akü talep toplama süresi bugün bitiyor

        Yiğit Akü Malzemeleri halka arz oluyor. Firmanın 29 Mayıs'ta başlayan talep toplama süreci bugün tamamlanıyor. Toplamda 75 milyon lot dağıtımı yapacak firmanın halka arz büyüklüğü 2.6 milyar TL olarak belirlendi. Şirket, halka arzdan elde edilen fonun büyük kısmı lityum batarya fabrikası yatırımları için kullanılacak. İşte, Yiğit Akü Malzemeleri hisse fiyatı, lot dağıtımı ve fon kullanımı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.05.2024 - 08:54 Güncelleme: 31.05.2024 - 08:54
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        Yiğit Akü Malzemeleri halka arz kapsamında 29 Mayıs itibarıyla talep toplamaya başlamıştı ancak süreç bugün saat 17.00'de tamamlanıyor. Ardından lot dağıtımını açıklayacak firma T1-T2 bakiyesi ve katılım endeksine uygun olmayan bir şekilde işlem görmeye hazırlanıyor. İşte, Yiğit Akü halka arz detayları...

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        YİĞİT AKÜ TALEP TOPLAMA SÜRESİ BUGÜN BİTİYOR

        Firma 29-30-31 Mayıs tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında talep topluyor.

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        YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 34,68 TL olarak belirlendi.

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        YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ LOT DAĞITIMI

        Firma eşit dağıtım ile 75 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağılımı şu şekilde;

        - 2.1 Milyon katılım ~ 29 Lot (1005 TL).

        - 2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (832 TL).

        - 2.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (728 TL).

        - 3.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (624 TL).

        - 3.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (554 TL).

        - 4.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (520 TL).

        - 4.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (485 TL).

        - 4.9 Milyon katılım ~ 12 Lot (416 TL).

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        YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ NE ZAMAN BORSADA İŞLEM GÖRECEK?

        Firmanın talep toplama süreci bittikten sonra BIST'te işlem görme tarihi açıklanacak.

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        YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ HALKA ARZ FONUNU NASIL KULLANACAK?

        Yüzde 20 Üretim tesisi ve yeni ürün yatırımları.

        Yüzde 40 Lityum batarya fabrikası yatırımları.

        Yüzde 30 İşletme sermayesi.

        Yüzde 10 Finansal borçların ödenmesi.

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