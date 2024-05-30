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        Haberler Bilgi Ekonomi Altınkılıç Gıda talep toplama süresi bitiyor! Altınkılıç Gıda hisse fiyatı, lot dağıtımı, talep toplama tarihi, fon kullanımı

        Altınkılıç Gıda talep toplama süresi bitiyor! Altınkılıç Gıda talep hisse fiyatı ve lot miktarı

        Altınkılıç Gıda, halka arz kapsamında 29 Mayıs ile 30 Mayıs tarihleri arasında talep topluyor. Toplamda 33 milyon 885 bin lot dağıtımı yapacak firma Ana Pazar'da işlem görecek. Elde edilecek fonun yüzde 65-70'i, işletme sermayesi için kullanılacak. İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2024 - 07:40 Güncelleme: 30.05.2024 - 07:40
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        Mayıs ayında halka arzı onaylanan Altınkılıç Gıda'nın talep toplama tarihleri 30 Mayıs yani bugün itibarıyla bitiyor. 'ALKLC' kodu ile BIST'te işlem görecek firmanın halka arz büyüklüğü 778 milyon TL olarak açıklandı. İşte, Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş. halka arz detayları...

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        ALTINKILIÇ GIDA HİSSE FİYATI NE KADAR?

        Firmanın hisse fiyatı 22,98 TL olarak belirlendi.

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        ALTINKILIÇ GIDA TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

        Altınkılıç Gıda halka arz kapsamında 29-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında saat 10.30 ile 13.00 arasında talep toplayacak.

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        ALTINKILIÇ GIDA KAÇ LOT VERİR?

        Firma toplamda 33.885.000 lot dağıtımı yapacak;

        - 2.1 Milyon katılım ~ 17 Lot (390 TL).

        - 2.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (321 TL).

        - 2.9 Milyon katılım ~ 12 Lot (275 TL).

        - 3.3 Milyon katılım ~ 11 Lot (252 TL).

        - 3.7 Milyon katılım ~ 10 Lot (229 TL).

        - 4.1 Milyon katılım ~ 9 Lot (206 TL).

        - 4.5 Milyon katılım ~ 8 Lot (183 TL).

        - 4.9 Milyon katılım ~ 7 Lot (160 TL).

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        ALTINKILIÇ GIDA KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

        Firma katılım endeksine ve T1-72 bakiyesine uygun.

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        ALTINKILIÇ GIDA HALKA ARZ GELİRLERİNİ NEREDE KULLANACAK?

        Yüzde 65-70 İşletme sermayesi,

        Yüzde 10-12 Burhaniye OSB tesis yatırımı,

        Yüzde 3-4 Makine alım, iyileştirme ve modernizasyon,

        Yüzde 4-5 Mevcut yeni ürünlere ilişkin reklam ve pazarlama faaliyetleri,

        Yüzde12-15 Finansal borçların kapatılması.

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