Yiğit Akü talep toplama tarihleri: Yiğit Akü halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir?
Yiğit Akü Malzemeleri Nakliyat Turizm İnşaat San. ve Tic. A.Ş. halka arz kapsamında 29 Mayıs tarihi itibarıyla talep toplamaya başladı. Talep toplama işlemlerinin başlaması, "Yiğit Akü halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, Yiğit Akü halka arz ne zaman bitiyor?" sorularını beraberinde getirdi. İşte Yiğit Akü halka arz tarihleri ve hisse fiyatına ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...
Halka arz büyüklüğü 2,6 Milyar TL olarak açıklanan Yiğit Akü halka arz kapsamında toplamda 75 milyon lot dağıtımında bulunacak. Yüzde 24,96'sı halka açılacak olan Yiğit Akü belirtilen tarihler arasında talep toplayacak. Peki, "Yiğit Akü halka arz fiyatı ne kadar, kaç lot verir, katılım endeksine uygun mu, Yiğit Akü halka arz ne zaman bitiyor?" İşte Yiğit Akü talep toplama tarihleri ve hisse fiyatı...
YİĞİT AKÜ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Yiğit Akü 29-30-31 Mayıs tarihlerinde talep toplayacak.
YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 34,68 TL olarak belirlendi.
YİĞİT AKÜ MALZEMELERİ LOT DAĞITIMI
Firma eşit dağıtım ile 75 milyon lot dağıtımı yapacak. Olası lot dağılımı şu şekilde;
- 2.1 Milyon katılım ~ 29 Lot (1005 TL).
- 2.5 Milyon katılım ~ 24 Lot (832 TL).
- 2.9 Milyon katılım ~ 21 Lot (728 TL).
- 3.3 Milyon katılım ~ 18 Lot (624 TL).
- 3.7 Milyon katılım ~ 16 Lot (554 TL).
- 4.1 Milyon katılım ~ 15 Lot (520 TL).
- 4.5 Milyon katılım ~ 14 Lot (485 TL).
- 4.9 Milyon katılım ~ 12 Lot (416 TL).
YİĞİT AKÜ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?
Yiğit Akü katılım endeksi kriterlerini karşılamamaktadır.
YİĞİT AKÜ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?
Al Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Akbank T.A.Ş.
Alb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Anadolubank A.Ş.
Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.
Aktif Yatırım Bankası A.Ş.
Bizim Menkul Değerler A.Ş.
Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Burgan Bank A.Ş.
Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
DenizBank A.Ş.
Dinamik Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Garanti Bankası A.Ş.
Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Global Menkul Değerler A.Ş.
Konsorsiyum - Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye Halk Bankası A.Ş.
Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ing Bank A.Ş.
Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Konsorsiyum - İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Türkiye İş Bankası A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Fibabanka A.Ş.
PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Qnb Finansbank A.Ş.
Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Şekerbank T.A.Ş.
Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Odea Bank A.Ş.
Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Ünlü Menkul Değerler A.Ş.
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.
Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.
Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.
Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
T.C. Ziraat Bankası A.Ş.
Pay Menkul Değerler A.Ş.
Prim Menkul Değerler A.Ş.