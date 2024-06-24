Survivor aşıkları nişanlandı! Nisa Bölükbaşı'nın sevgilisi Yiğit İnandı kimdir?
Nisa Bölükbaşı, sevgilisi Yiğit İnandı ile nişanlandıklarını sosyal medya hesapları üzerinden açıkladı. Bir süredir ilişkileri devam eden ancak aşklarını gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift, ilk paylaşımlarını nişanları sonrası yaptı. Survivor 2022 şampiyonu Bölükbaşı'nın sevenleri "Yiğit İnandı kimdir, kaç yaşında?" sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, Nisa Bölükbaşı'nın nişanlısı Yiğit İnandı'nın hayatı...
Survivor 2022'nin şampiyonu Nisa Bölükbaşı nişan haberiyle gündeme geldi. Bir süredir ilişki yaşadığı fenomen Yiğit İnandı ile beraberliklerini nişanla taçlandıran Bölükbaşı özel gününe ait fotoğrafları paylaştı. Peki, Yiğit İnandı kimdir? İşte, Nisa Bölükbaşı'nın nişanlısı Yiğit İnandı'nın hayatına ilişkin bilinenler...
NİSA BÖLÜKBAŞI SEVGİLİSİ YİĞİT İNANDI İLE NİŞANLANDI
Survivor'a damga vuran isimlerden biri olan Nisa Bölükbaşı yarışmanın ardından çeşitli dizi ve reklam projelerinde de yer aldı. Survivor 2022 şampiyonu Bölükbaşı, sosyal medya fenomeni Yiğit İnandı ile nişan fotoğraflarını paylaştı.
YİĞİT İNANDI KİMDİR?
Kemal Yiğit İnandı 19 Haziran, 1999 tarihinde dünyaya geldi. Babası Rizeli olan İnandı'nın annesi ise İzmirli. 12 yaşına kadar İzmir'de yaşayan genç fenomen sonrasında annesinin yanında Amerika'ya taşındı.