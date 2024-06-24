NİSA BÖLÜKBAŞI SEVGİLİSİ YİĞİT İNANDI İLE NİŞANLANDI

Survivor'a damga vuran isimlerden biri olan Nisa Bölükbaşı yarışmanın ardından çeşitli dizi ve reklam projelerinde de yer aldı. Survivor 2022 şampiyonu Bölükbaşı, sosyal medya fenomeni Yiğit İnandı ile nişan fotoğraflarını paylaştı.