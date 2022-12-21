Yiğit Kirazcı: Normal arkadaşım

"HERKESİN KENDİ HİKAYESİ DEVAM EDİYOR"

Pınar Deniz de daha önce 'Aşkın Kıyameti' filminin setinde tanışıp, aşk yaşamaya başladığı Kirazcı ile ayrılık sebebinin sorulması üzerine açıklamalarda bulunmuştu. Ünlü oyuncu, "Bu çok özel bir konu. Yiğit ile ayrıldık. Herkesin kendi hikayesi devam ediyor" şeklinde konuşmuştu.