Galatasaray Kulübü 19 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine odaklanmış durumda.

Başkan adayları da seçimi kazanmaları halinde zaman kaybetmemek için teknik direktör adaylarını belirliyor. O isimlerden biri de Yiğit Şardan. Habertürk TV'den Ayhan Şensoy'un haberine göre; yönetim kurulu ekibine Abdurrahim Albayrak'ı da alan Şardan'ın teknik direktörü Okan Buruk olacağı öğrenildi.

2019-2020 sezonunda Medipol Başakşehir ile süper lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk, bu yılın ocak ayında görevinden ayrılmıştı. 47 yaşındaki teknik adam kariyerinde Akhisarspor ile Türkiye Kupası zaferi de yaşadı. Futbolculuk döneminde 11 yıl Galatasaray forması giyen Okan Buruk, 2000'de Uefa Kupası'nı alan takımın önemli parçalarından biriydi.