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        Haberler Spor 2024 Paris Olimpiyatları Yiğit Yalçın Çıtak, ilk günde 15. oldu - 2024 Paris Olimpiyatları Haberleri

        Yiğit Yalçın Çıtak, ilk günde 15. oldu

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 7 kategorisinde milli sporcu Yiğit Yalçın Çıtak, ilk günü genel klasmanda 43 sporcu arasından 15'inci sırada tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 18:49 Güncelleme: 01.08.2024 - 18:49
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        Yiğit Yalçın, ilk günde 15. sırada!
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        Milli sporcu Yiğit Yalçın Çıtak, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın yelken branşı ILCA 7 kategorisinde ilk günü genel klasmanda 43 sporcu arasından 15'inci sırada tamamladı.

        Marsilya Marina'da yapılan organizasyonda, ILCA 7 kategorisinde yarışlara devam edildi.

        İlk yarışı 18'inci, ikinci yarışı 13'üncü sırada bitiren milli yelkenci Yiğit Yalçın Çıtak, ilk günü genel klasmanda 43 sporcu arasında 15'inci sırada tamamladı.

        Yiğit Yalçın Çıtak'ın mücadelesi yarın iki yarışla daha devam edecek. ILCA 7'de 10 yarış sonunda ilk 10'da yer alan sporcular madalya yarışına katılmaya hak kazanacak.

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