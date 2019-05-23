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Yılan sokmasından dünyada her gün 200 kişi ölüyor

AA

Yılan sokması nedeniyle dünyada her gün 200 kişinin, her yıl 81 bin ila 138 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yılan

Yılan sokması nedeniyle dünyada her gün 200 kişi yaşamını yitiriyor.

CNN'de yer alan haberde, dünyada yılan sokmasından her gün 200 kişinin, her yıl 81 bin ila 138 bin kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yılan sokması nedeniyle her yıl en az 400 bin kişinin de sakat kaldığı kaydedildi.

İngiltere merkezli araştırma kuruluşu Wellcome Trust, yılan sokmalarının herhangi bir tropikal hastalıkla karşılaştırıldığında daha fazla ölüme ve sakatlığa neden olduğunu belirtti.

DÜNYANIN EN BÜYÜK VE EN GİZLİ SAĞLIK SORUNLARINDAN BİRİSİ

Yılan sokmalarından kaynaklanan insan ölümlerinin, dünyanın en büyük ve en gizli sağlık sorunlarından birisi olduğu ifade ediliyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),yılan sokmalarının neden olduğu ölümlerin sayısını azaltma amacıyla bir yol haritası belirleyeceğini duyurdu.

DSÖ, yılan sokmalarına karşı eğitimin önemli olduğuna işaret ederek, 136 milyon dolarlık yatırımla 2030 yılına kadar ölüm ve sakatlık sayısının yarıya indirilmesinin amaçlandığı da kaydedildi.

Wellcome Trust kuruluşundan Prof. Mike Turner, yılan sokmalarının tedavi edilebilir olduğunu dile getirerek, doğru panzehire erişimle hayatta kalma şansının artırıldığını dile getirdi.

Bilim adamları ise daha güvenli, ucuz ve etkili panzehir üretmek için yeni yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu ifade ediyor.

Dünyada 3 bin 400 civarında yılan türü bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 600'ünün zehirli olduğu sanılıyor.

Saldırılar ağırlıklı olarak Asya ve Afrika'da yaşanıyor.

 

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