Son derece hareketli çene yapıları ve birden fazla eklemden meydana gelen kafatasları nedeniyle kendinden büyük olan avlarını da yutabilen yılanlar, yumurtlama yoluyla üreyen canlılardır. Peki, zehirli yılan türleri nelerdir? Türkiye’deki yılan türleri hangileridir? İşte, tüm detaylar…
Yılan Irkları
Antarktika ve birtakım adalar dışında her coğrafyada yaşayabilen yılanlar 15 familya altında toplanmış 456 ayrı cins ve 2900 farklı türe ayrılmaktadır. Sayıları bu denli yüksek olan yılan ırkları zehirli ve zehirsiz yılanlar olarak iki ayrı grupta incelenebilmektedir.
Yılan Özellikleri
Yaklaşık 150 milyon yıl önce ortaya çıkan ve günümüzde birçok farklı coğrafyada kendine yaşam alanı bulan yılan özellikleri şu şekilde listelenebilir:
- Yılanlar; sürüngenler takımının pullu sürüngenler sınıfında yer alan etçil canlılardır.
- Gözleri hareket etmeyen yılanlarda göz kapağı da bulunmamaktadır.
- Yılanlarda kulak da bulunmamaktadır. Çevredeki sesleri yerdeki titreşimler aracılığıyla duymaktadırlar.
- Genel olarak yılanların boyları 10 santimetre ile 10 metre arasında değişebilmektedir.
- Koku alma duyuları oldukça gelişmiş olan yılanlar, bu işlemi uzun ve çatallı dilleri ile yapmaktadırlar.
- Yılanlar yılda 2 ya da 3 kes derilerini değiştirmektedir. Bu esnada doğadaki faaliyetlerini durduran yılanlar, bu işlem bitene kadar bir yerlere gizlenirler.
- Sahip oldukları çok eklemli kafatası ve hareket kabiliyeti yüksek çeneleri sayesinde yılanlar ağızlarını yaklaşık 150 derecelik bir açıya kadar açabilmektedirler.
- Metabolizma hızları diğer hayvanlara nazaran yavaş olan yılanlar, bu sebeple çok sık yemek yemezler.
Yılan Türleri ve Cinsleri
2900 farklı türe sahip olan yılan türleri kendi içinde zehirli ve zehirsiz yılanlar olarak ikiye ayrılmaktadır. Zehirli yılanlar; sahip oldukları zehirlerini hem kendilerini savunma amacıyla hem de avını kontrol etme amacıyla kullanmaktadır. Sayıları zehirli yılanlara oranla daha fazla olan zehirsiz yılanlar ise avlarını ya canlı yutarlar ya da boğarak öldürürler.
Zehirli Yılan Türleri
Avını hareketsizleştirmek ya da kendini savunmak için zehirli bir salya kullanan yılanlar zehirli yılanlar olarak tarif edilmektedir ve zehirli yılan türlerinin sayısı 600’ü bulabilmektedir. Öne çıkan zehirli yılan türleri ise şu şekildedir:
- İçbölge Taipan Yılanı
- Mavi Krait Yılanı
- Çengel Burunlu Deniz Yılanı
- Kıyı Taipan Yılanı
- Kara Mamba
- Russell Engereği
- Kaplan Yılanı
- Filipin Kobrası
- Çöl Engereği
- Mojave Çıngıraklı Yılanı
- Kara Dudaklı Kobra Yılanı
- Hin Kobrası
- Papuan Kara Yılanı
Zehirsiz Yılan Türleri
Zehirli yılanlara göre sayıları daha fazla olan zehirsiz yılan türleri, avlarını ya boğarak ya da canlı bir şekilde tutarak öldüren yılanlardır. Öne çıkan zehirsiz yılanlar şu şekilde sıralanabilir:
- Piton Yılanı
- Anakonda Yılanı
- Boa Yılanı
- Boz Yılan
- Mahmuzlu Yılan
- Sikkeli Yılan
- Fil Gövdeli Yılan
- Mısır Yılanı
- Kraliyet Pitonu
- Kırmızı Kuyruklu Boa Yılanı
Türkiye’deki Yılan Türleri
Türkiye’deki yılan türleri; 17’si zehirli olmak üzere toplam 59 türden meydana gelmektedir. 17 zehirli türden en tehlikeli olanları ise koca engerek ile şeritli engerek yılanları olarak bilinmektedir. Türkiye’de bulunan yılanlar arasında en büyük boyutlara ulaşan yılan ise Sarı Yılan adlı bir türdür. Boyutları yaklaşık olarak 2.5 metreye kadar ulaşabilen bu yılan türü zehirsizdir.
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