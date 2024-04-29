Yılanın ısırdığı 60 yaşındaki kadın öldü
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yılanın ısırdığı 60 yaşındaki Cennet İnci yaşamını yitirdi.
Giriş: 29.04.2024 - 17:33 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:33
Osmaniye'nin Düziçi ilçesine bağlı Gümüş köyü, Çirişlikaş Mahallesi'nde 60 yaşındaki Cennet İnci, ineğini otlatmaya gitti.
İnci'yi arazide yılan ısırdı.
Cennet İnci, kendi imkanlarıyla köy yoluna çıkarak yardım istedi.
Düziçi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cennet İnci, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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