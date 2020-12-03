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Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinin son talihlisi 20 milyon liralık ikramiye için idareye başvurdu. Talihli, yılbaşı bileti aldığını iş yerinin yıl sonunda dolacak kira sözleşmesine ilişkin dosyayı açınca fark ettiğini anlattı.

Son dakika: BÜYÜK İKRAMİYE! Yılbaşı çekilişinin son talihlisi zaman aşımına 28 gün kala ortaya çıktı - Haber
Büyük ikramiye 28 gün kala vurdu!
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AA

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık 2019'da gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde çeyrek bilete isabet eden 80 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerden sonuncusu zaman aşımı süresinin dolmasına 28 gün kala ortaya çıktı.

Milli Piyango İdaresinin 31 Aralık yılbaşı özel çekilişinde 80 milyon liralık büyük ikramiye, "1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklanmıştı.

Yılbaşı özel çekilişinin son talihlisi de 31 Aralık'ta dolacak zaman aşımı süresine kısa süre kala ortaya çıktı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, İzmir'de yaşayan talihli, genel müdürlüğe başvurarak, 20 milyon liralık ikramiyesini talep etti.

"BİLET DOSYADAN ÇIKTI"

İzmir Konak şubesinden satılan biletin sahibinin, 53 yaşında, evli ve 3 çocuk sahibi olduğu öğrenildi.

Serbest meslek sahibi talihlinin aylık ortalama gelirinin 3 bin 500 lira olduğu belirtildi.

Talihli, Milli Piyango İdaresi yetkililerine, bu zamana kadar neden ortaya çıkmadığını da anlattı. Talihlinin, yılbaşı çekilişi için bilet satın aldığını unuttuğunu belirterek, "İş yerimin kira kontratı yılbaşında dolacak. Bu nedenle eski kira sözleşmemi ararken, sözleşmenin yer aldığı dosyada bileti tesadüfen gördüm. Bilet aldığım tamamen aklımdan çıkmış." bilgisini paylaştığı öğrenildi.

İsminin açıklanmasını istemeyen talihli adına çek, Ziraat Bankası yetkilisine teslim edildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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