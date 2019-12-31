Yayın akışı, 31 Aralı Salı günü yılbaşı gecesi kanallarda yayınlanacak dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Birçok televizyon kanalı yılbaşı gecesine özel eğlence programları ve filmler ile seyircinin karşısına çıkıyor. Kanalların 31Aralık Salı yayın akışı ise şöyle:

SHOW TV YAYIN AKIŞI

20.00 Güldür Güldür Show

00.30 Klip Show 2020

STAR TV YAYIN AKIŞI

20.00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı 'Türk Filmi'

22.50 Kimler Geldi Kimler Geçti Fikret Şeneş Şarkıları

KANAL D YAYIN AKIŞI

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel

00.15 Neşeli Hayat 'Türk Filmi'

ATV YAYIN AKIŞI

20.00 Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel

00.15 Maide'nin Altın Günü 'Türk Filmi'

FOX TV YAYIN AKIŞI

20.00 Yaparsın Aşkım Yılbaşı Özel

00.30 Tolgshow

TRT 1 YAYIN AKIŞI

20.00 Seksenler 'Dizi'

21.00 Kalk Gidelim 'Dizi'