Yayın akışı, 31 Aralı Salı günü yılbaşı gecesi kanallarda yayınlanacak dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Birçok televizyon kanalı yılbaşı gecesine özel eğlence programları ve filmler ile seyircinin karşısına çıkıyor. Kanalların 31Aralık Salı yayın akışı ise şöyle:
SHOW TV YAYIN AKIŞI
20.00 Güldür Güldür Show
00.30 Klip Show 2020
STAR TV YAYIN AKIŞI
20.00 Organize İşler 2 Sazan Sarmalı 'Türk Filmi'
22.50 Kimler Geldi Kimler Geçti Fikret Şeneş Şarkıları
KANAL D YAYIN AKIŞI
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel
00.15 Neşeli Hayat 'Türk Filmi'
ATV YAYIN AKIŞI
20.00 Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel
00.15 Maide'nin Altın Günü 'Türk Filmi'
FOX TV YAYIN AKIŞI
20.00 Yaparsın Aşkım Yılbaşı Özel
00.30 Tolgshow
TRT 1 YAYIN AKIŞI
20.00 Seksenler 'Dizi'
21.00 Kalk Gidelim 'Dizi'
YORUMLAR