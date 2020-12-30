Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla tüm illerimizde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Konuyla ilgili olarak vatandaşlar da seyahat yasağı olup olmadığına ilişkin aramalar yapıyor. Peki hafta sonu özel araçla il dışı seyahat yasağı var mı?

YILBAŞINDA SEYAHAT KISITLAMASI OLACAK MI?

Cumhurbaşkanlığı ya da İçişleri Bakanlığı'ndan seyahat kısıtlamasına dair herhangi bir açıklama yapılmazken İlhan konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı ve Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, koronavirüsle mücadele kapsamında yılbaşında alınacak önlemlere ilişkin DHA'ya açıklama yaptı.

Yılbaşının yaklaştığını belirten İlhan, 2 Aralık'ta DHA'ya yaptığı 'yılbaşında 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması olabilir' açıklamasını hatırlattı. İlhan, "Bundan yaklaşık 15 gün önce dile getirmiştim. Yılbaşında 2 gün zaten sokağa çıkma kısıtlaması var. Bu kısıtlama da cuma günü başlıyor. Yılbaşının olduğu perşembe akşamı da zaten sokağa çıkma kısıtlaması var. Cuma günü gündüz açıkçası limitli olan yaklaşık olarak 12-14 saatlik zaman dilimini kapatırsak böylece 4 güne yakın bir süre vatandaşlarımız evde kalmış olur. Koronavirüs bulaşına da etkili bir müdahale olmuş olur" dedi.

Prof. Dr. İlhan, yılbaşında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşların tatil olarak değerlendirmemesi gerektiğine vurgu yaparak, "Yine vatandaşlarımıza söylemek gerekiyor; yılbaşındaki 3 günlük 4 güne yakın kısıtlamayı tatil fırsatı olarak düşünmemeleri gerekiyor. Tatil fırsatı olarak düşünürseler hata yapmış olurlar, koronavirüs bulaşını artırmış olurlar. Şöyle bir şey olabilir; koronavirüs vaka sayısının yoğun olduğu iller için giriş-çıkış kısıtlaması yapılabilir.

Her il için bu geçerli değil; ama vakaların çok olduğu yerlerde hem dışarıya doğru vakalar gitmesin hem o ile yeni vakalar gelmesin diye böyle bir yaklaşımbenimsenebilir. Bu iller için hayati durumları bundan ayrı tutmak gerekir. Gıda getirenler, aşı getirenler, işi dışında il dışına çıkmak yasaklanabilir. Hem yılbaşı için hem de genel olarak bunu söylüyorum. Koronavirüs vaka sayısı yoğun olan illerde giriş-çıkış işleri olanlar dışında yasaklanabilir" diye konuştu.

İlhan, "Tedbirleri iki aşama olarak düşünmek gerek. Bir tanesi, en çok bulaştığı yerleri kısıtlamak; lokantalar, restoranlar, sosyal alanlar gibi. Kararın ikinci kısmı ise risk gruplarını engellemek. İki bileşeni var; çok bulaşan yerler, çok riskli gruplar. O kadar riskli olmamakla birlikle önlemlere destek olması amacıyla okulların da kapatılması söz konusu oldu" dedi.

Prof. Dr. İlhan, iller arası kısıtlamanın gündeme gelmeme nedenine ilişkin, "İller arası dolaşım ticari dolaşım dışında çok da fazla yok. Turizm mevsimi değil, havalar soğudu, insanlar gezmeye, Anadolu'ya ya da deniz kenarına gitmiyor. Mart- nisanda okullar kapatılınca pek çok kişi memlekete gitti, tatil beldesine gitti. Şu anda böyle bir dolaşım riski söz konusu olmadığı için iller arası kısıtlamaya şu an için gereksinim yok gibi görünüyor. Rakamlar çok artar 5 bin küsuru geçersek tabi ki böyle bir kısıtlama da gelebilir, hastaların çok olduğu yerler için" dedi.