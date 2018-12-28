Yılbaşı günü okullar tatil mi? 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün? soruları, başta çalışanlar ve öğrenciler olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Miladi takvime göre her 31 Aralık gecesi yılın son günü ve her 1 Ocak yılbaşı. Bu yüzden 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede yeni yıl, tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Peki 31 Aralık hangi güne denk geliyor? İşte yılbaşına dair tüm detaylar...

31 ARALIK TATİL Mİ? YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

Bu sene 31 Aralık Pazartesi gününe denk geliyor. 1 Ocak Salı günü resmi olarak tatil. Ancak 31 Aralık tatil değil. Yılbaşı tatilini haftasonu tatili ile birleştirerek 4 günlük tatil yapmak isteyenler, 31 Aralık Pazartesi günün tatil ilan edilip edilmeyeceğini merak ediyor. Ancak bu yönde yapılan bir açıklama henüz yok.

YILBAŞI GÜNÜ OKULLAR TATİL Mİ?

Okullar sadece 1 Ocak Salı günü resmi tatil gününde tatil. 31 Aralık Pazartesi günü öğrenciler ders başı yapacak.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÖZEL BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango çekiliş kapsamında ödeyeceği toplam ikramiye tutarı 390 milyon 910 bin lira olacak. Tam bilet 70, yarım bilet 35, çeyrek bilet 17,5 liradan satılacak. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 31 Aralık gecesine kadar satışta olacak.

31 Aralık gecesi yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 7 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet de 100 bin liralık ikramiye verilecek.

RESMİ TATİL GÜNLERİ 2019

01 Ocak 2019 Salı Yılbaşı 23 Nisan 2019 Salı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 01 Mayıs 2019 Çarşamba Emek ve Dayanışma Günü* 19 Mayıs 2019 Pazar Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 04 Haziran 2019 Salı Ramazan Bayramı Arefesi 05 Haziran 2019 Çarşamba Ramazan Bayramı (1.Gün) 06 Haziran 2019 Perşembe Ramazan Bayramı (2.Gün) 07 Haziran 2019 Cuma Ramazan Bayramı (3.Gün) 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü 10 Ağustos 2019 Cumartesi Kurban Bayramı Arefesi 11 Ağustos 2019 Pazar Kurban Bayramı (1.Gün) 12 Ağustos 2019 Pazartesi Kurban Bayramı (2.Gün) 13 Ağustos 2019 Salı Kurban Bayramı (3.Gün) 14 Ağustos 2019 Çarşamba Kurban Bayramı (4.Gün) 30 Ağustos 2019 Cuma Zafer Bayramı 28 Ekim 2019 Pazartesi Cumhuriyet Bayramı Arefesi 29 Ekim 2019 Salı Cumhuriyet Bayramı

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