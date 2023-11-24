Yılbaşı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? 1 Ocak 2024 resmi tatil mi?
Yeni yıla artık sayılı günler kaldı. Heyecanla beklenen yılbaşı tatili için plan yapanlar "31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?" sorusuna yanıt arıyorlar. İşte, yılbaşının hangi güne denk geldiğine ilişkin detaylar...
Yeni yıl heyecanı kasım ayının son günlerine girilmesiyle başladı. Tüm dünya 31 Aralık gecesi 2023'ü geride bırakıp 2024 yılına "Merhaba" diyecek. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün, hangi güne denk geliyor? 1 Ocak 2024 resmi tatil mi? İşte, konuya dair bilgiler...
YILBAŞI HANGİ GÜN, 1 OCAK 2024 TATİL Mİ?
Bu sene yılbaşı gecesi yani; 31 Aralık'ı 1 Ocak’a bağlayan gece pazar gününe denk geliyor. Yeni yılın ilk günü 1 Ocak resmi tatildir. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2024 gününden ibaret olacak.
2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ
Resmi tatil günleri 2024 yılında 13,5 gündür. İşte 2024 resmi tatil günleri:
Yılbaşı Tatili: 1 Ocak Pazartesi (1 Gün)
Ramazan Bayramı Tatili: 9 Nisan Salı - 12 Nisan Cuma (3,5 Gün)
Ulusal Egmenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı (1 Gün)
Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba (1 Gün)
Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Çarşamba (1 Gün)
Kurban Bayramı Tatili: 15 Haziran Cumartesi - 19 Haziran Çarşamba (4,5 Gün)
Demokrasi ve Millî Birlik Günü:15 Temmuz Pazartesi (1 Gün)
Zafer Bayramı: 30 Ağustos Cuma (1 Gün)
Cumhuriyet Bayramı: 29 Ekim Salı (1,5 Gün)