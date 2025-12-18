Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşı tatili yarım gün mü, 31 Aralık tatil mi, kimler tatil?

Yılbaşına kısa bir süre kala yılbaşı tatili kaç gün soruları yılın son akşamını sevdikleriyle birlikte geçirmek isteyen ve ona göre plan yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu ile 1 Ocak resmi tatil olarak kabul ediliyor. Her yıl farklı günlere denk gelen yılbaşı bu yıl hangi gün kutlanacak? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?