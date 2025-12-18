Habertürk
        Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşı tatili yarım gün mü, 31 Aralık tatil mi, kimler tatil?

        Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşı tatili yarım gün mü, 31 Aralık tatil mi, kimler tatil?

        1 Ocak yılbaşı tatili için heyecan dorukta. Özellikle çalışan ve öğrenci olan kesim yılbaşı tatilinin gününü sorguluyor. Bu tarihlerin yarım gün mü resmi tatil mi olup olmadığını öğrenmek isteyen çalışanlar ve öğrenciler takvime göre tatil planlarını tamamlayacaklar. Peki Yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşı tatili yarım gün mü, 31 Aralık tatil mi, kimler tatil?

        Giriş: 18.12.2025 - 17:55 Güncelleme: 18.12.2025 - 17:55
        1

        Yılbaşına kısa bir süre kala yılbaşı tatili kaç gün soruları yılın son akşamını sevdikleriyle birlikte geçirmek isteyen ve ona göre plan yapmak isteyen kişiler tarafından araştırılıyor. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu ile 1 Ocak resmi tatil olarak kabul ediliyor. Her yıl farklı günlere denk gelen yılbaşı bu yıl hangi gün kutlanacak? 31 Aralık ve 1 Ocak resmi tatil mi?

        2

        YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN?

        Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir.

        Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

        3

        YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?

        31 Aralık tarihinin Çarşamba gününe geliyor olması dolayısıyla çalışanlar yıllık izinlerini kullanarak izin kullanabilecek.

