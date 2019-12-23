2020 resmi tatil günlerinin ilki yılbaşı tatili. Sayılı günler kala yılbaşının yani 1 Ocak 2020'nin ne zamana, hangi güne denk geldiği merak ediliyor. Türkiye'de 1 Ocak günleri resmi tatil olarak kutlanmaktadır.
YILBAŞI TATİLİ HANGİ GÜN?
1 Ocak 2020 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Perşembe ve cuma günleri için 2 gün izin alınırsa tatil toplamda 5 güne uzatılabilir.
2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Yılbaşı
1 GÜN TATİL
18 Ocak İkinci Ara Tatil (Sömestir)
16 GÜN TATİL
4 Nisan Üçüncü Ara Tatil
9 GÜN TATİL
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
4 GÜN TATİL
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
3 GÜN TATİL
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
4 GÜN TATİL
23 Mayıs Ramazan Bayramı
4 GÜN TATİL
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
1 GÜN TATİL
30 Temmuz Kurban Bayramı
5 GÜN TATİL
30 Ağustos Zafer Bayramı
2 GÜN TATİL
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1 GÜN TATİL
16 Kasım Birinci Ara Tatil
1 GÜN TATİL
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