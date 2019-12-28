Yeni yıla artık çok az zaman kaldı. Bir yandan yılbaşı heyecanı yaşanırken bir yandan da tatil merakı başladı. Öğrenciler ve milyonlarca çalışanı etkilyen yılbaşı tatili kaç gün olacak? Hafta sonu da dahil olacak mı 1 Ocak 2020 hangi güne denk geliyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...
YILBAŞI TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
1 Ocak 2020 Çarşamba gününe denk gelmektedir. Perşembe ve cuma günleri için 2 gün izin alınırsa tatil toplamda 5 güne uzatılabilir.
2020 YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Yılbaşı bu sene 31 Aralık Salı gününe denk geliyor. 1 Ocak Salı günü resmi olarak tatil. Ancak 31 Aralık tatil değil. Yılbaşı tatili sadece resmi tatil olan 1 Ocak 2020 Çarşamba gününden ibaret olacak.
2020 RESMİ TATİL GÜNLERİ
1 Ocak Yılbaşı
1 GÜN TATİL
18 Ocak İkinci Ara Tatil
16 GÜN TATİL
4 Nisan Üçüncü Ara Tatil
9 GÜN TATİL
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
4 GÜN TATİL
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
3 GÜN TATİL
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
4 GÜN TATİL
23 Mayıs Ramazan Bayramı
4 GÜN TATİL
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü
1 GÜN TATİL
30 Temmuz Kurban Bayramı
5 GÜN TATİL
30 Ağustos Zafer Bayramı
2 GÜN TATİL
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
1 GÜN TATİL
16 Kasım Birinci Ara Tatil
1 GÜN TATİL
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