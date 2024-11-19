Yılbaşında hangi sanatçı nerede sahne alacak?
Bu yıl yeni yıl tatilini 5 gün olarak planlayan oteller başta Antalya ve Kıbrıs olmak üzere ünlü isimlerle 2025'e "Merhaba" diyecek. Yerli ve yabancı ünlü şarkıcıların konserlerinin düzenleneceği otellerdeki 2 kişi 4 gecelik fiyatlar, 61 bin TL'den başlıyor. İşte o isimlerin sahne alacağı şehirler...
Yılbaşının salı gününe denk gelmesi nedeniyle birçok otel kutlama programını hafta sonuyla birlikte 5 gün olarak planladı. İç pazara yönelik yılbaşı tatil programı; 28 Aralık Cumartesi günü başlayıp, 1 Ocak Çarşamba gününe kadar 5 gün sürecek.
Ünlü isimler de yılbaşı programlarını netleştirip konser hazırlıklarına başladı.
Şarkıcıların en yoğun konser programları Antalya'daki otellerde planlanırken, Antalya'yı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki oteller takip ediyor. Birçok otelde hem yerli hem de yabancı sanatçıların konserleriyle yeni yıla "Merhaba" denilecek. Ayrıca Sapanca, Afyonkarahisar, Sarıkamış gibi diğer tatil merkezleri de öne çıkıyor.
ANTALYA'DA KONSER PROGRAMI
Ünlüler, Antalya'da; Belek, Kemer, Lara ve Kundu bölgelerinde sevenleriyle bir araya gelecek.
Belek'te; Candan Erçetin, Ebru Gündeş, Gökhan Tepe, Volkan Konak, İskender Paydaş, Işın Karaca'nın yanı sıra Carlton J. Smith, Vega Band, Maya Azucena, He-Riffs, Flame Ban gibi yabancı şarkıcı ve müzik gruplarının konserleri de olacak.
Kemer'de; Sibel Can, Özcan Deniz, Ferhat Göçer, Ziynet Sali, Nükhet Duru, Grup Vitamin, Reyhan Karaca, Sibel Tüzün; Lara- Kundu'da Derya Uluğ, Bülent Serttaş, Gülben Ergen, Hakan Altun, Sertab Erener, Oğuzhan Koç ve Kafadar; Side'de Rubato ve Alanya'da İlyas Yalçıntaş ve Blu Notte Orkestrası konser verecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise Kenan Doğulu, Derya Uluğ, Gökhan Tepe, Melek Mosso, Fatih Ürek, Elif Buse Doğan, Coşkun Sabah, Mustafa Sandal, Emre Altuğ, İrem Derici, Mehmet Erdem, Sakiler gibi ünlü isimler sahnede alacak.
Kayak merkezleri Uludağ'da; Gülben Ergen ile Mahsun Kırmızıgül, Sarıkamış'ta; Deniz Seki, Sapanca'da; Zara, Gökhan Tepe, Hüsnü Şenlendirici, Aşkın Nur Yengi sahne alacak.
Afyonkarahisar'daki termal otellerde ise Ferhat Göçer, Eda Doğanay, Sibel Karakaş konser verecek.
SANATÇI VE OTELE GÖRE FİYATLAR DEĞİŞİYOR
Ünlü sanatçıların sahne alacağı otellerdeki fiyatlara bakacak olursak Belek'te; 28 Aralık'ta Gökhan Tepe, 29 Aralık'ta Volkan Konak, 30 Aralık'ta Ebru Gündeş ve 31 Aralık gecesi Candan Erçetin'in konser vereceği oteldeki 2 kişi, 4 gece için için fiyat 72 bin TL'den başlayıp, 130 bin 500 TL'ye kadar çıkıyor.
30 Aralık İskender Paydaş ve 31 Aralık Işın Karaca konserleri olan otelde fiyatlar 72 bin TL'den, yabancı sanatçıların sahne alacağı otelde de 68 bin TL'den başlıyor.
Kemer Beldibi'nde ise; 28 Aralık Sibel Can, 29 Aralık Özcan Deniz, 30 Aralık Ferhat Göçer ve 31 Aralık Ziynet Sali'nin sahneye çıkacağı otelin 2 kişilik, 4 gecelik fiyatı ise 81 bin 300 TL'den başlayıp, 122 bin 400 TL'ye kadar yükseliyor.
Lara'da; 28 Aralık Gülben Ergen, 29 Aralık Hakan Altun, 30 Aralık Sertap Erener ve 31 Aralık Oğuzhan Koç ile Kafadar'ın sahne alacağı otelin 2 kişi, 4 gecelik fiyatı 61 bin 600 TL'den başlayıp, 140 bin TL'yi buluyor.
Sarıkamış'ta; Deniz Seki konserinin olacağı kayak otelinde fiyatlar, 2 kişi, 4 gece için 94 bin 400 TL'den başlayıp 170 bin TL'ye çıkıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde; Kenan Doğulu'nun konser vereceği otelin 2 kişilik, 4 gece fiyatı 151 bin 400 TL'den başlayıp, 227 bin TL'ye kadar yükseliyor. Mustafa Sandal'ın konser vereceği otel 106 bin TL'den, Derya Uluğ'un konser vereceği otel 97 bin TL'den, İrem Derici'nin konser vereceği otel 70 bin TL'den başlıyor.
Sapanca'daki ünlü isimlerin sahne alacağı otellerde ise fiyatlar, 61 bin TL'den başlıyor.