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Yılda 11 milyon dolar kazanan YouTuber'dan yeni proje

YouTube'da paylaştığı videolarda oyuncaklarını hediye paketlerinden çıkaran, Amerikalı çocuk Ryan, yılda yaklaşık 11 milyon dolar kazanıyor. Ryan ToysReview ismi ile 16 milyondan fazla aboneye ulaşan 7 yaşındaki ufaklık şimdilerde yeni projesi ile meşgul...

05.10.2018 - 16:43 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Dünyanın en büyük video platformu YouTube'da içerik üreticileri, reklamlar sayesinde hatırı sayılır gelirler elde ediyor. YouTube'dan milyonlarca dolar kazanan isimlerden Ryan ise henüz 7 yaşında olmasına rağmen ailesini zengin etmiş durumda.

'Ryan Toys Review' adlı YouTube kanalında oyuncakları test ederek yorumlar yapan çocuğun videoları, ilk paylaşımını yaptığı Mart 2015'ten bu yana 25 milyar kez izlendi.

Henüz 1. sınıfa giden Ryan, 3 senedir YouTube'da oyuncak incelemeleri yapıyor.

YouTube üzerinde oyuncak değerlendirmesi yapan Ryan, ToysReview isimli kanalıyla her yıl 11 milyon dolar kazanıyor.

Ryan'ın son projesi ise ailesini daha da zengin edecek gibi görünüyor. 16 milyondan fazla abonesi bulunan ufaklık, kendi yüzünün oyuncak olacağı bir girişime imza atıyor...

Geçtiğimiz aylardan beri Ryan's World Toys (Ryan'ınRyan'ın Dünyası Oyuncakları) serisiyle inanılmaz bir satış başarısı yakalayan Wallmart isimli mağazalar zinciri yakın bir süre içerisinde Ryan'ın kendisinin model alındığı oyuncaklar üretecek.

Oyuncakların ilgi görüp görmeyeceği ise şimdilik merak konusu...

 

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YORUMLAR 1
  • Misafir 8 dakika önce
    Teknoloji demek yeterli sanıyorum. Çocukların eline o tabletler telefonlar sussun diye verilmemeli
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