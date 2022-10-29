Yıldız Çağrı Atiksoy'dan Berk Oktay'a: Bu dünyanın başkahramanı sensin

Berk Oktay, avukat Merve Şarapçıoğlu ile 2020'de olaylı bir şekilde boşanmıştı. Oktay, üç hafta önce de meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy ile dünyaevine girmişti.
Mutlu birliktelikleri süren ikiliden Atiksoy, paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Oyuncu, 28 Ekim'de dünyaevine giren eşiyle düğün fotoğraflarını sosyal medya hesabından yayınladı.
"BU DÜNYANIN BAŞKAHRAMANI SENSİN"
Romantik bir mesaj kaleme alan Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay'ın doğum gününü kutladığı gönderisine şu ifadeleri not düştü:
'Her ruhun bir eşi vardır' derler. Eşim... Şuraya yazdığım birkaç satırdan çok daha fazlasısın ama adettendir artık buradan da kutlanılıyor. Rabbim’e her gün varlığın için şükrediyorum. Bana bu duyguları, aşka dair tüm güzellikleri yaşattığın için teşekkür ediyorum. İlk günden beri ilmek ilmek emek kokan bir dünya kurduk kendimize. Bizim dünyamız... Sadece biz... İnandık ve bugün bu gerçekleştiyse, ikimiz de çok iyi biliyoruz ki bu dünyanın başkahramanı sensin. Emeklerine... O güzel kalbine... Mucizelere... Eşsiz ruhuna... Sonsuz güce... İyi ki aynı dünyada açtık gözümüzü. Nice yaşlara ömrüm...
ESKİ EŞİN 'İHANET' İDDİALARINA YANIT YOK
Öte yandan daha önce Yıldız Çağrı Atiksoy'a, evlendikten sonra Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu'nun, "Evliyken Berk, şimdiki eşi ile birlikteydi. Ben bu olayı fark edince boşanmak istedim" yönündeki açıklamaları hatırlatılmıştı. Ancak Atiksoy, Şarapçıoğlu'nun 'ihanet' iddiasına yanıt vermemişti.
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